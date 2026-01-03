Податки для ФОП в 2026 році: які нові розміри єдиного податку та військового збору — ДПС Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Податки для ФОП в 2026 році: які нові розміри єдиного податку та військового збору — ДПС

З 1 січня 2026 року для фізичних осіб — підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.

Про це повідомила Державна Податкова служба України.

Максимальний місячний розмір єдиного податку:

ФОП 1 групи — 332,80 грн (не більше 10% прожиткового мінімуму).

ФОП 2 групи — 1 729,40 грн (не більше 20% мінімальної зарплати).

Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп — 864,70 грн (10% мінімальної заробітної плати).

Розміри ставок залежать від соціальних показників, установлених на 2026 рік Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік»:

прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 328 грн;

мінімальна заробітна плата — 8 647 грн.

Саме від цих сум розраховуються ставки єдиного податку та розмір військового збору.

Єдиний податок

Згідно зі ст. 293 Податкового кодексу України ставки встановлюються:

для 1 групи — у відсотках від прожиткового мінімуму;

для 2 групи — у відсотках від мінімальної зарплати.

Фіксовані ставки податку встановлюють сільські, селищні та міські ради, залежно від виду господарської діяльності ФОП, з розрахунку на календарний місяць.

Підвищена ставка 15% застосовується до доходів ФОП 1−3 груп у разі:

перевищення граничного обсягу доходу (підпункти 1, 2 і 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ);

отримання доходу від провадження діяльності, не зазначеного у реєстрі платників єдиного податку;

застосування іншого способу розрахунків, ніж дозволені ПКУ (глава 1 розділу XIV ПКУ);

здійснення заборонених для спрощеної системи видів діяльності (крім платників єдиного податку третьої групи — електронних резидентів (е-резидентів);

провадження ФОП 1 або 2 груп діяльності, не передбаченої для відповідної групи (підпункт 1 або 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ відповідно).

Військовий збір

Для ФОП — платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп у 2026 році ставка складає 10% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.

Строк сплати — щомісячно, не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Читайте більше деталей в нашій статті-

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.