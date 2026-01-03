0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Податки для ФОП в 2026 році: які нові розміри єдиного податку та військового збору — ДПС

Особисті фінанси
2
Податки для ФОП в 2026 році: які нові розміри єдиного податку та військового збору — ДПС
Податки для ФОП в 2026 році: які нові розміри єдиного податку та військового збору — ДПС
З 1 січня 2026 року для фізичних осіб — підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.
Про це повідомила Державна Податкова служба України.

Максимальний місячний розмір єдиного податку:

  • ФОП 1 групи — 332,80 грн (не більше 10% прожиткового мінімуму).
  • ФОП 2 групи — 1 729,40 грн (не більше 20% мінімальної зарплати).
  • Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп — 864,70 грн (10% мінімальної заробітної плати).
Розміри ставок залежать від соціальних показників, установлених на 2026 рік Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік»:
  • прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 328 грн;
  • мінімальна заробітна плата — 8 647 грн.
Саме від цих сум розраховуються ставки єдиного податку та розмір військового збору.

Єдиний податок

Згідно зі ст. 293 Податкового кодексу України ставки встановлюються:
  • для 1 групи — у відсотках від прожиткового мінімуму;
  • для 2 групи — у відсотках від мінімальної зарплати.
Фіксовані ставки податку встановлюють сільські, селищні та міські ради, залежно від виду господарської діяльності ФОП, з розрахунку на календарний місяць.
Підвищена ставка 15% застосовується до доходів ФОП 1−3 груп у разі:
  • перевищення граничного обсягу доходу (підпункти 1, 2 і 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ);
  • отримання доходу від провадження діяльності, не зазначеного у реєстрі платників єдиного податку;
  • застосування іншого способу розрахунків, ніж дозволені ПКУ (глава 1 розділу XIV ПКУ);
  • здійснення заборонених для спрощеної системи видів діяльності (крім платників єдиного податку третьої групи — електронних резидентів (е-резидентів);
  • провадження ФОП 1 або 2 груп діяльності, не передбаченої для відповідної групи (підпункт 1 або 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ відповідно).

Військовий збір

Для ФОП — платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп у 2026 році ставка складає 10% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.
Строк сплати — щомісячно, не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Читайте більше деталей в нашій статті-
Податки та регулювання: що змінюється від 1 січня
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесФОППодатки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems