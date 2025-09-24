Робота для медиків: актуальні вакансії вересня на robota.ua Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Робота для медиків: актуальні вакансії вересня на robota.ua

У вересні роботодавці активно шукають лікарів, медсестер, фармацевтів та інших спеціалістів, пропонуючи конкурентні умови праці.

Ділимося підбіркою актуальних вакансій для медиків від robota.ua. Це шанс знайти роботу, яка відповідає вашому досвіду та амбіціям, і долучитися до команди, де цінують професіоналізм і готовність допомагати людям.

Медсестра-анестезистка у «Клініка Медіком»

📍 Київ

Приватна клініка запрошує на роботу досвідчену медичну сестру, яка має: досвід роботи у відділеннях анестезіології та реанімації або відділеннях інтенсивної терапії; кваліфікаційну категорію за фахом (обов'язково), а також знання та навички в галузі невідкладних станів та методів надання невідкладної допомоги.

Передбачається робота у хірургічному стаціонарі. Графік: подобово: 1/3.

Лікар-стоматолог у «ВітаДент»

📍 Житомир

Стоматологія відкриває свої двері для фахівця, який буде проводити професійні консультації та обстеження пацієнтів, виконувати різноманітні стоматологічні процедури та вести медичну документацію.

Розглядають кандидатів з вищою медичною освітою та досвідом роботи лікарем-стоматологом (від 2 років).

Рентгенлаборант у Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова

📍 Львів

Шукають кандидатів із дипломом молодшого спеціаліста, базовою вищою освітою за напрямом «Медицина» чи «Сестринська справа», а також із завершеними курсами рентгенлаборанта.

Серед обов’язків: застосування сучасних методів променевої діагностики; володіння методикою роботи з апаратурою та обладнанням, які є у відділенні (лінійний прискорювач); дотримання правил безпечної експлуатації рентгенівської апаратури; перевірка технічного стану апаратури відділення; дотримання правил щодо протиепідемічного режиму у відділенні; ведення медичної документації.

Пропонується навчання коштом компанії.

Ендокринолог у «Медична допомога»

📍 Київ

Шанс отримати роботу є у фахівців з вищою медичною освітою; досвідом роботи (від 3 років); сертифікатом лікаря-спеціаліста; посвідченням про отримання (підтвердження) категорії (за наявності); які володіють сучасними методами діагностики, лікування та профілактики; знають та дотримуються міжнародних протоколів лікування. Володіння ТАБП біопсією щитоподібної залози буде перевагою.

Директор медичного центру в «ОН Клінік»

📍 Одеса

Мережа медичних центрів шукає спеціаліста з вищою освітою (медичною або управлінською); досвідом управління в медичному бізнесі, HoReCa або у сфері обслуговування (від 2 років); розумінням бізнес-процесів та сучасних стандартів сервісу; розвинутими лідерськими та комунікативними навичками; вмінням працювати з цифрами, аналізувати дані та пропонувати рішення.

Лікар-трихолог в Eacademy

📍 Одеса

Медико-косметологічний центр запрошує на роботу фахівця з вищою медичною освітою. Досвід проведення ін’єкційних методик буде перевагою. Майбутній працівник буде проводити доглядові процедури шкіри голови та волосся, ін’єкції, а також первинні консультації щодо послуг і домашнього догляду за волоссям.

Генетик у відділ молекулярної патології і генетики у CSD LAB

📍 Київ

Медична лабораторія запрошує в команду фахівця. На майбутнього працівника чекають такі обов’язки: вивчення методик виділення нуклеїнових кислот, ПЛР реакції, аналізу даних; робота з медичними базами для видачі результатів з рекомендаціями щодо визначеного поліморфізму; пошук нових тестувань для впровадження для розширення спектру покриття онкологічних досліджень; активна комунікація з керівником відділу для вирішення поточних питань.

Відгукуйтеся, якщо маєте: закінчену біологічну або медичну освіту; сертифікат спеціалізації за напрямом «Лабораторна/медична генетика»; досвід роботи на аналогічній посаді (від 2 років); знання англійської мови на рівні B2-C1; глибокі знання з молекулярної генетики; практичні навички виділення нуклеїнових кислот; обов’язковий досвід роботи з методом ПЛР.

Медична сестра в «Укртелеком»

📍 Хмельницький

Телекомунікаційний оператор запрошує стати частиною команди . Основні завдання: проведення передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв; ведення журналів обліку передрейсових та післярейсових медичних оглядів; контроль за вчасним оновленням медичних довідок водіїв щодо придатності до керування ТЗ.

Пропонується, серед іншого: корпоративний мобільний зв’язок. Графік роботи: 8:30—12:30 , сб-нд — вихідні.

Лікар-офтальмолог у «Люксоптика»

📍 Харків

Мережа оптик запрошує на роботу дитячого офтальмолога або лікаря-офтальмолога, готового у майбутньому пройти спеціалізацію з «дитячої офтальмології» коштом компанії.

Портрет ідеального кандидата: вища освіта (спеціалізація «Офтальмологія»)/середня спеціальна, досвід роботи лікарем-офтальмологом/оптометристом — від 1-го року (бажано), знання в галузі оптики та оптометрії.

Фармацевт в «Аптека АНЦ»

📍 Київ

У вас є шанс отримати роботу , якщо маєте фармацевтичну освіту (середню спеціальну або вищу) та знаєте асортимент лікарських засобів. Розглядають також студентів фармацевтичних факультетів, які готові поєднувати навчання з роботою.

Серед переваг роботи: корпоративні знижки для працівників та їхніх родин; бонуси за приведеного друга або за рекомендацію приміщення під нову аптеку; 7 днів оплачуваного навчання з практичними заняттями на кожному етапі. Також передбачена можливість проходження інтернатури в компанії.

Медсестра поліклініки (хірургія) у Garvis

📍 Дніпро

Хірургічна клініка оголошує про вакансію . Роботодавець у вакансії анонсує такі обов’язки: підготовка робочого місця до роботи (дезінфекція поверхонь, кварцування приміщень, провітрювання, підготовка розхідників та медикаментів для роботи тощо); асистування лікарю-хірургу на перев’язках та процедурах, а також ведення медичної документації.

Пропонується: внутрішнє навчання для молодих фахівців без досвіду роботи та оплачуване стажування.

