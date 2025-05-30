Молоді медики зможуть отримати 200 тис. грн: умови — Finance.ua
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Молоді медики зможуть отримати 200 тис. грн: умови

Особисті фінанси
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Молоді медики зможуть отримати 200 тис. грн: умови
Молоді медики зможуть отримати 200 тис. грн: умови
Уряд надасть одноразову допомогу молодим медикам, які працюватимуть у сільських регіонах та зонах бойових дій.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Зокрема, уряд ухвалив постанову про виплату 200 тисяч гривень випускникам медичних вищих навчальних закладів, які після завершення навчання влаштуються на роботу до медичних установ у сільських регіонах або на територіях, де тривають бойові дії.
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За словами Шмигаля, ця ініціатива покликана не лише підтримати молодих лікарів, а й допомогти вирішити проблему нестачі кадрів у медичних закладах у таких регіонах.
Нагадаємо, що Кабмін унормував правила надання відстрочки від мобілізації педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Відстрочка надається на один рік, але не довше, ніж діє мобілізація, відповідно до указу президента, або до втрати працівником підстав для її надання.
Також Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Нові правила стосуються підприємств, які мають критичне значення для оборони та забезпечення життєдіяльності під час воєнного стану.
За матеріалами:
Finance.ua
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