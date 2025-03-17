Рівень офіційного працевлаштування випускників у галузі ІТ є низьким, — МОН
Рівень офіційного працевлаштування випускників вишів, що здобули дипломи в галузі IT, в Україні є низьким, пише osvita.ua.
Про це йшлося на нараді Міністерства освіти і науки із закладами вищої та фахової передвищої освіти, присвяченій працевлаштуванню випускників.
За словами державного експерта з питань вищої освіти та освіти дорослих Віталія Носка, це є свідченням того, що такі дипломовані спеціалісти працюють «у тіні».
«Це означає, що вони працюють або на тіньовому ринку, або на закордонні компанії, але податкового доходу в державу не приносять», — підкреслив Носок.
Також в Україні спостерігається загальне незначне зниження рівня працевлаштування випускників у 2024 році порівняно з попередніми.
Для моніторингу працевлаштування в Україні були використані дані державних органів, зокрема Пенсійного фонду.
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