Рівень офіційного працевлаштування випускників у галузі ІТ є низьким, — МОН Сьогодні 08:33

Рівень офіційного працевлаштування випускників у галузі ІТ є низьким, — МОН

в Україні є низьким, пише osvita.ua. Рівень офіційного працевлаштування випускників вишів, що здобули дипломи в галузі IT,, пише

Про це йшлося на нараді Міністерства освіти і науки із закладами вищої та фахової передвищої освіти, присвяченій працевлаштуванню випускників.

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За словами державного експерта з питань вищої освіти та освіти дорослих Віталія Носка, це є свідченням того, що такі дипломовані спеціалісти працюють «у тіні».

«Це означає, що вони працюють або на тіньовому ринку, або на закордонні компанії, але податкового доходу в державу не приносять», — підкреслив Носок.

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Також в Україні спостерігається загальне незначне зниження рівня працевлаштування випускників у 2024 році порівняно з попередніми.

Для моніторингу працевлаштування в Україні були використані дані державних органів, зокрема Пенсійного фонду.

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Ми писали , що найвища медіанна зарплата в IT серед нетехнічних спеціалістів — у юристів ($2415), найнижча — у сапорт і адміністративного персоналу ($900−1100).

Поступово зростають медіанні зарплати фахівців з маркетингу, продажів/біздеву, PR -менеджерів і техрайтерів. Про це йдеться у дослідженні Dou.

Штучний інтелект дедалі більше інтегрується у роботу нетехнічних спеціалістів в ІТ. Найбільш активними користувачами ШІ-інструментів є фахівці з рекрутингу, Learning & Development, маркетингу, брендингу та комунікацій — понад 90% з них застосовують ШІ у своїй роботі.

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