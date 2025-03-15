Хто в ІТ найактивніше використовує штучний інтелект — Finance.ua
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Хто в ІТ найактивніше використовує штучний інтелект

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Хто в ІТ найактивніше використовує штучний інтелект
Хто в ІТ найактивніше використовує штучний інтелект, Фото: freepik
Штучний інтелект дедалі більше інтегрується у роботу нетехнічних спеціалістів в ІТ. Найбільш активними користувачами ШІ-інструментів є фахівці з рекрутингу, Learning & Development, маркетингу, брендингу та комунікацій — понад 90% з них застосовують ШІ у своїй роботі.
Про це йдеться у дослідженні Dou.
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Водночас, фахівці з підтримки та фінансів/обліку/аудиту, навпаки, користуються ШІ рідше за інших.

Які ШІ-інструменти найпопулярніші

Найпопулярнішим ШІ-інструментом серед всіх категорій айтівців залишається ChatGPT.
Спеціалісти з Learning & Development, маркетингу та продажів/біздеву також часто користуються Gemini, а юристи та техрайтери — Claude.
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Фахівці з маркетингу, брендингу та комунікацій, а також HR та Learning & Development, частіше за інших користуються Midjourney.
Нагадаємо, найвища медіана зарплата в IT серед нетехнічних спеціалістів — у юристів ($2415), найнижча — у сапорт і адміністративного персоналу ($900−1100). Поступово зростають медіанні зарплати фахівців з маркетингу, продажів/біздеву, PR -менеджерів і техрайтерів.
За матеріалами:
Dou
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