OpenAI представила нову модель ШІ з унікальними творчими можливостями — Finance.ua

OpenAI представила нову модель ШІ з унікальними творчими можливостями
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що компанія створила нову модель штучного інтелекту, яка демонструє високий рівень у сфері творчого письма. Він поділився уривком тексту, створеного ШІ, і зазначив, що це перший випадок, коли його дійсно вразив літературний твір, написаний машиною.
we trained a new model that is good at creative writing (not sure yet how/when it will get released). this is the first time i have been really struck by something written by AI; it got the vibe of metafiction so right.— Sam Altman (@sama) March 11, 2025
PROMPT:
Please write a metafictional literary short story…
ШІ здатний генерувати метафікційні оповідання, глибоко передавати емоції та стиль письма. В текстах, які створює модель, відчувається розуміння структури художньої прози, що наближає її до рівня професійних авторів.
OpenAI поки не розголошує інформацію про можливу дату виходу моделі або способи її інтеграції у продукти компанії. Водночас розробка такого потужного ШІ відкриває нові можливості у сфері контент-креації, журналістики та літератури.
Ця модель може стати важливим кроком у розвитку генеративного ШІ та його застосуванні в креативних галузях. Вона здатна не лише допомагати авторам, а й потенційно змінити підхід до написання текстів у майбутньому.
Поділитися новиною