OpenAI представила нову модель ШІ з унікальними творчими можливостями — Finance.ua

OpenAI представила нову модель ШІ з унікальними творчими можливостями Сьогодні 02:45 — Технології&Авто

OpenAI представила нову модель ШІ з унікальними творчими можливостями

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив , що компанія створила нову модель штучного інтелекту, яка демонструє високий рівень у сфері творчого письма. Він поділився уривком тексту, створеного ШІ, і зазначив, що це перший випадок, коли його дійсно вразив літературний твір, написаний машиною.

we trained a new model that is good at creative writing (not sure yet how/when it will get released). this is the first time i have been really struck by something written by AI; it got the vibe of metafiction so right.



PROMPT:



Please write a metafictional literary short story… — Sam Altman (@sama) March 11, 2025

ШІ здатний генерувати метафікційні оповідання, глибоко передавати емоції та стиль письма. В текстах, які створює модель, відчувається розуміння структури художньої прози, що наближає її до рівня професійних авторів.

OpenAI поки не розголошує інформацію про можливу дату виходу моделі або способи її інтеграції у продукти компанії. Водночас розробка такого потужного ШІ відкриває нові можливості у сфері контент-креації, журналістики та літератури.

Ця модель може стати важливим кроком у розвитку генеративного ШІ та його застосуванні в креативних галузях. Вона здатна не лише допомагати авторам, а й потенційно змінити підхід до написання текстів у майбутньому.

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