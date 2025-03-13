OpenAI представила нову модель ШІ з унікальними творчими можливостями — Finance.ua
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OpenAI представила нову модель ШІ з унікальними творчими можливостями

Технології&Авто
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OpenAI представила нову модель ШІ з унікальними творчими можливостями
OpenAI представила нову модель ШІ з унікальними творчими можливостями
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що компанія створила нову модель штучного інтелекту, яка демонструє високий рівень у сфері творчого письма. Він поділився уривком тексту, створеного ШІ, і зазначив, що це перший випадок, коли його дійсно вразив літературний твір, написаний машиною.
ШІ здатний генерувати метафікційні оповідання, глибоко передавати емоції та стиль письма. В текстах, які створює модель, відчувається розуміння структури художньої прози, що наближає її до рівня професійних авторів.
OpenAI поки не розголошує інформацію про можливу дату виходу моделі або способи її інтеграції у продукти компанії. Водночас розробка такого потужного ШІ відкриває нові можливості у сфері контент-креації, журналістики та літератури.
Ця модель може стати важливим кроком у розвитку генеративного ШІ та його застосуванні в креативних галузях. Вона здатна не лише допомагати авторам, а й потенційно змінити підхід до написання текстів у майбутньому.
За матеріалами:
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