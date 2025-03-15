Кому з нетехнічних спеціалістів в ІТ платять найвищі зарплати — Finance.ua
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Кому з нетехнічних спеціалістів в ІТ платять найвищі зарплати

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Кому з нетехнічних спеціалістів в ІТ платять найвищі зарплати
Кому з нетехнічних спеціалістів в ІТ платять найвищі зарплати, Фото: freepik
Найвища медіанна зарплата в IT серед нетехнічних спеціалістів — у юристів ($2415), найнижча — у сапорт і адміністративного персоналу ($900−1100). Поступово зростають медіанні зарплати фахівців з маркетингу, продажів/біздеву, PR -менеджерів і техрайтерів.
Про це йдеться у дослідженні Dou.

Які зарплати отримують в IT

Медіана (без бонусів) у HR ($2000) дещо вища за зарплати спеціалістів з Learning & Development ($1500) і рекрутерів ($1300).
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Схожий рівень зарплат у техрайтерів ($2000), фахівців з маркетингу ($1836) і фахівців з фінансів, обліку та аудиту ($1750).

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Дещо нижча медіана (без бонусів) у Customer Success ($1650), спеціалістів з брендингу та комунікацій, продажів та розвитку бізнесу ($1500).
Найнижчі медіанні зарплати — у фахівців підтримки ($1090 у Technical Support і $1000 у Customer Support), офіс-менеджерів та адміністраторів ($900).
Кому з нетехнічних спеціалістів в ІТ платять найвищі зарплати

За квартилями

Аналіз зарплат у першому і третьому квартилях показує розкид зарплат і дає змогу оцінити ймовірність для фахівців отримувати суттєво більше чи менше, ніж медіанна зарплата на ринку.
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Розкид зарплат (IQR, різниця між першим і третім квартилями) найбільший у юристів, завдяки вищій медіанній зарплаті в цій спеціалізації.
Відносний розкид зарплат (розкид відносно медіанної зарплати) найвищий у:
  • офіс-менеджерів/адміністраторів і юристів (особливо тих, хто працює в ІТ 3−5 років);
  • спеціалістів з продажів (особливо на початкових етапах кар’єри);
  • фахівців з фінансів/обліку/аудиту.
У цих спеціалізаціях зарплати фахівців одного рівня можуть суттєво відрізнятися в різних компаніях.

Динаміка

Поступово зростають медіанні зарплати фахівців з маркетингу, продажів/біздеву, PR -менеджерів та техрайтерів.
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У сфері HR знизилися медіанні зарплати спеціалістів з Talent Acquisition (-$400, до $1600) і Talent Researcher (-$150, до $750). Мінус $100 у HR Generalist.
Медіанна зарплата People Partners знизилася на $125 після різкого зростання в першій половині 2024 року. Зарплати HR Business Partners відновилися після падіння влітку минулого року: +$425.

За тайтлами

Медіанна зарплата C-level/Director/VP нетехнічних напрямків становить близько $4000. Медіана в сфері маркетингу дещо вища — $4350, у сфері HR — $4000.
Фахівці рівня Head отримують близько $3000: медіана спеціалістів у сфері HR (без бонусів) — $3250, маркетингу — $2750, продажів і розвитку бізнесу — $2700.
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Спеціалісти з маркетингу рівня Senior можуть розраховувати на $2700. В інших сферах зарплати дещо нижчі: $2175 у продажах і розвитку бізнесу, $2000 у сфері HR, $1875 у рекрутингу, $1800 у брендингу та комунікаціях.
Фахівці рівня Middle та Junior в HR і маркетингу мають дещо вищі медіанні зарплати, ніж рекрутери, фахівці з продажів і розвитку бізнесу та рекрутери.

За досвідом

Медіанні зарплати спеціалістів з однаковим досвідом у різних нетехнічних напрямах в ІТ досить близькі.
Фахівці з маркетингу, фінансів/обліку/аудиту та юристи можуть претендувати на дещо вищі зарплати, ніж інші спеціалісти.
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Нижчі, ніж в інших спеціалізаціях, зарплати фахівців з рекрутингу та продажів/розвитку бізнесу (без урахування бонусів) і сапорту.

За рівнем англійської

Англійська мова має помітний вплив на зарплати нетехнічних спеціалістів в ІТ. Як правило, фахівці, які знають її на рівні Advanced чи Upper-Intermediate, мають вищі медіанні зарплати, ніж ті, хто знає мову гірше.
Найбільші відмінності в зарплатах — у фахівців з маркетингу, продажів та бізнес-розвитку, бренду і комунікацій. У HR та рекрутингу різниця теж простежується, але вона не настільки значуща.

За типом компанії

Медіанні зарплати нетехнічних спеціалістів у продуктових компаніях зазвичай вищі, ніж у сервісних. Найпомітніша різниця — у зарплатах фахівців з маркетингу, продажів і біздеву, рекрутингу (без урахування бонусів).
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Винятком є спеціалісти з фінансів/обліку/аудиту. Медіанна зарплата цих спеціалістів вища в сервісних компаніях. Ця різниця пояснюється більшим досвідом фахівців, які працюють у сервісних компаніях.
Медіанні зарплати фахівців з бренду та комунікацій майже однакові в продуктових і сервісних компаніях.

За розміром компанії

Розмір компанії має менший вплив на зарплати нетехнічних фахівців, порівняно з досвідом, типом компанії та рівнем англійської.
Медіанні зарплати в невеликих компаніях до 50 фахівців дещо нижчі, ніж у середніх та великих компаніях.
Нагадаємо, 27% українських айтівців мають додаткові проєкти, окрім основної роботи в ІТ. Найчастіше — це друга (а деколи і третя) робота в індустрії, пет-проєкт, ІТ-волонтерство чи менторство. Проте не завжди додаткові проєкти айтівців пов’язані з ІТ. 8% мають додаткову зайнятість поза ІТ: у 6% це додаткова робота, у 3% — волонтерство.
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За матеріалами:
Dou
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