Частка жінок в українському ІТ зростає: у яких категоріях найбільше та найменше кандидаток — Finance.ua

Частка жінок в українському ІТ зростає: у яких категоріях найбільше та найменше кандидаток Сьогодні 10:01

Частка жінок в українському ІТ зростає: у яких категоріях найбільше та найменше кандидаток, Фото: freepik

За даними Djinni, жінки становлять 32% серед тих, хто шукає роботу в ІТ, і таку ж частку серед найнятих фахівців.

У технічних спеціальностях частка жінок зменшується зі зростанням категорії та досвіду, водночас збільшилась кількість жінок-джунів.

Станом на лютий 2025, частка ІТ-спеціалісток рівня junior (до 2 років досвіду) складає 42%, middle — 34%, рівня senior (5+ років досвіду) — 25%.

Найбільше кандидаток в категоріях:

HR & Recruitment — 89% рівня junior та middle;

Сreative & Gaming — 70% рівня junior;

Marketing & Sales — 57% теж рівня junior.

Найменше кандидаток в категоріях:

DevOps & Security — 16% джунів, 8% рівня middle та 3% рівня senior;

Development — 20% джунів, 13% рівня middle та 7% рівня senior;

Data Related — 47% джунів, 30% рівня middle та 18% рівня senior.

За два роки частка найманих жінок в ІТ зросла з 27 до 32%.

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У четвертому кварталі 2024 року кількість найнятих кандидатів на Djinni складала:

3% в DevOps & Security;

12% в Development;

30% в Data Related;

36% в QA;

48% в Management;

50% в Marketing & Sales;

55% в Сreative & Gaming;

92% в HR & Recruitment.

Спад спостерігається в категоріях QA, Management та Marketing & Sales.

Досвід та зарплати

Якщо говорити про наймання жінок у ракурсі досвіду, то протягом жовтня-грудня у Tech-категоріях взяли на роботу 29% джунів, 21% мідлів та 8% сеньйорів.

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У Non-Tech традиційно відсоток більший: джуни — 69%, мідли — 55%, сеньйори — 46%.

Медіана зарплатних побажань розробників з досвідом від 5 до 9 років — $4000, жінок — $3700.

Якщо в них є 10 чи більше років досвіду, розрив зменшується, середня зарплата чоловіків — $5000, жінок — $4900.

Велика різниця у Data Related категорії скоріш за все пояснюється різними спеціалістами в цій категорії. Чоловіки частіше обирають інжиніринг і Data Science, жінки — аналітику.

Серед категорій, де у 2024 році була вагома різниця в ЗП — це middle i senior QA: чоловіки очікували в середньому $1700 на middle рівні й $3000 на senior, жінки — $1500 і $2400 відповідно.

Також стала помітною різниця для розробників на senior: $4000 проти $3500.

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Нагадаємо, кількість IT-компаній в Україні за останнє десятиліття зросла на 41,1%. Якщо у 2014 році в країні налічувалося 5633 компанії, то у 2024-му їх стало 7977. Середній щорічний темп приросту склав 4,5%.

Також у 2024 році у близько 40% українських фахівців IT-сфери підвищилася заробітна плата як всередині країни, так і за кордоном. У деяких спеціалістів щомісячні виплати за останні пів року зросли на 300 доларів.

Дослідження засвідчило , що під час переходу на нову роботу заробітна плата найчастіше зростала. Так, приблизно половина тих, хто менше як рік тому змінив місце роботи, отримали підвищення зарплатні.

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