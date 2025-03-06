За десять років кількість ІТ-компаній в Україні зросла на понад 40%. Хто заробляє найбільше — Finance.ua

За десять років кількість ІТ-компаній в Україні зросла на понад 40%. Хто заробляє найбільше Сьогодні 20:00 — Фондовий ринок

За десять років кількість ІТ-компаній в Україні зросла на понад 40%. Хто заробляє найбільше

Кількість IT-компаній в Україні за останнє десятиліття зросла на 41,1%.

Про це йдеться в дослідженні Ain.

Якщо у 2014 році в країні налічувалося 5633 компанії, то у 2024-му їх стало 7977. Середній щорічний темп приросту склав 4,5%.

Найдинамічніше ринок розвивався у 2017−2019 роках, коли середньорічний приріст сягав 14,7%. Однак пандемія COVID-19 сповільнила темпи: у 2020-му кількість компаній збільшилась лише на 4,6%, у 2021 році — ще на 4,6%.

Найбільше падіння за всі 10 років відбулося після початку повномасштабного вторгнення росії: за 2022 рік кількість IT-компаній скоротилася на 25,7%.

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Водночас відновлення розпочалося у 2023-му, коли ринок зріс на 21,25%, проте не досяг рівня 2021 року.

Графік: ain.ua

Станом на 2024 рік кількість IT-компаній майже не змінилася, збільшившись лише на 0,4%. Наразі показники залишаються нижчими за рівень 2019 та 2021 років.

Дохід топ-10 українських IT-компаній

Динаміка доходів топ-10 українських IT-компаній за період 2013−2023 років (у мільйонах доларів), на основі фінансових звітностей, поданих на аналітичній платформі YouControl.

Конвертація сум відбувалась за історичним курсом 31.12 кожного відповідного року.

Графік: ain.ua

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Графік: ain.ua

Нагадаємо, у 2024 році у близько 40% українських фахівців IT-сфери підвищилася заробітна плата як всередині країни, так і за кордоном. У деяких спеціалістів щомісячні виплати за останні пів року зросли на 300 доларів. Дослідження засвідчило, що під час переходу на нову роботу заробітна плата найчастіше зростала. Так, приблизно половина тих, хто менше як рік тому змінив місце роботи, отримали підвищення зарплатні.

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