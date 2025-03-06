Скільки заробляють українські ІТ дизайнери (інфографіка) — Finance.ua

Скільки заробляють українські ІТ дизайнери (інфографіка) Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Скільки заробляють українські ІТ дизайнери (інфографіка)

Product designers залишаються найоплачуванішими спеціалістами серед дизайнерів: їхня медіанна зарплата складає $3000. Це також одні з найдосвідченіших фахівців у дизайні — 62% з них працюють в ІТ більш як 5 років. Зарплати інших дизайнерів суттєво нижчі. Медіана UI/UX designers — $1650. У Graphic та Web designers медіанні зарплати майже однакові — $950 та $900.

Про це свідчать результати опитування DOU.

Інфографіка: DOU

Медіанна зарплата Middle Product designers продовжує зростати: за останні пів року +$300 до $2350 — це найвищий показник за останні 2 роки. Зарплати Senior Product дизайнерів теж дещо зросли після падіння влітку.

Медіанні зарплати UI/UX designers переважно стабільні і не мають суттєвих змін за останні два роки. Проти літа 2024 року дещо зросла медіанна зарплата Junior UI/UX дизайнерів — на $158 до $800 та Senior UI/UX designers — на $350 до $3200. Проте наразі незрозуміло, наскільки стійка ця тенденція.

Медіанні зарплати Graphic та Web designers знизилися передусім за рахунок зростання частки інтернів та джуніорів (з 14% до 31% серед Graphic та з 18% до 29% серед Web дизайнерів).

Інфографіка: DOU

Розкид зарплат (IQR, різниця між першим і третім квартилями) найбільший у Senior Product дизайнерів — близько $2000. У Team Lead та Senior UI/UX дизайнерів схожий на Senior Product designers рівень зарплат, проте розкид менший — близько $1500.

Інфографіка: DOU

За досвідом роботи

На початкових етапах кар’єри зарплати UI/UX та Graphic/Web/Motion/Generalist designers дуже близькі: $810 та $873 у фахівців з досвідом 1−2 роки та $1400 і $1485 у спеціалістів з досвідом 3−5 років.

UI/UX designers з досвідом понад 5 років заробляють помітно більше, ніж Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнерів з таким же досвідом: $3300 проти $1800.

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Зарплати Product designers суттєво вищі за UI/UX та Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнерів з таким же досвідом.

Інфографіка: DOU

За рівнем англійської

Product та UI/UX designers, які оцінили свій рівень як Advanced, мають вищі медіанні зарплати ніж ті, хто знає англійську гірше.

У UI/UX дизайнерів позитивний зв’язок між рівнем англійської та рівнем зарплати виражений сильніше, ніж у Product designers. Це пов’язано з тим, що більшість Product дизайнери мають високий рівень англійської мови і це не є диференціюючим фактором для них.

Зарплати Graphic/Web/Motion/Generalist designers дуже мало залежать від рівня англійської мови у фахівця.

Інфографіка: DOU

За типом і розміром компаній

Продуктові компанії пропонують дизайнерам усіх спеціалізацій вищі зарплати, ніж сервісні.

Інфографіка: DOU

У найбільших компаніях (з більш ніж 1000 співробітниками) працюють більш досвідчені дизайнери, ніж їхні колеги в інших компаніях. Проте найчастіше медіанні зарплати дизайнерів не залежать від розміру компанії, а залежать від напряму її роботи і досвіду фахівця.

Невеликі відмінності в зарплатах простежуються лише у UI/UX designers: компанії з більш ніж 50 співробітниками платять дещо вищі зарплати, ніж менші компанії. Проте більшою мірою на зарплати фахівців впливає їхній досвід.

Велику частку дизайнерів складають жінки. Серед Product designers їх 51%, Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнерів — 58%, UI/UX — 65%.

Нагадаємо, у лютому компанії опублікували на DOU 5856 вакансій — очікувано менше, ніж у рекордному січні — на 589 вакансій. Проте цей показник все одно вищий, ніж у будь-якому іншому місяці за останні три роки. Також це на 1300 вакансій більше, ніж рік тому.

За пів року знизилися зарплати Junior та Middle DevOps Engineers. Зарплати SRE та DevOps Team Lead мають тенденцію до зростання. Зарплати сисадмінів не змінюються. Медіанні зарплати DevOps Engineers наразі перевищують зарплати розробників: $1100 у Junior DevOps Engineers проти $900 у Junior SE, $2900 у Middle DevOps Engineers проти $2450 у Middle SE, $5000 у Senior DevOps Engineers проти $4500 у Senior SE, $6300 у Team Lead DevOps Engineers проти $5000 у Team Lead SE.

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