Де в ІТ стало більше вакансій: огляд ринку праці — Finance.ua

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Де в ІТ стало більше вакансій: огляд ринку праці

Особисті фінанси
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Де в ІТ стало більше вакансій: огляд ринку праці
Де в ІТ стало більше вакансій: огляд ринку праці
У лютому компанії опублікували на DOU 5856 вакансій — очікувано менше, ніж у рекордному січні — на 589 вакансій. Проте цей показник все одно вищий, ніж у будь-якому іншому місяці за останні три роки. Також це на 1300 вакансій більше, ніж рік тому.
Про це свідчить аналітика DOU.
Де в ІТ стало більше вакансій: огляд ринку праці
У 44 категоріях знизилася кількість вакансій у лютому, у 10 зросла. Зокрема, це Data Science (+62 вакансії), Embedded (+6), Engineering Manager (+14), Hardware (+27), Other (+25), Technical Writer (+2), Blockchain (+1), Saleseforce (+3). З нетехнічних — Finance (+1), HR (+20).
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В Embedded рекордні 67 вакансій за місяць, у Hardware — 105.
Також найбільша за три роки кількість вакансій для HR — 295.
У Front-end — 284 вакансії. Менше, ніж у січні, але більше, ніж у будь-якому іншому місяці за два роки.
Де в ІТ стало більше вакансій: огляд ринку праці
Кількість miltech-вакансій у лютому була рекордна — 478. У середньому на одну miltech-вакансію припадає шість відгуків кандидатів.
Де в ІТ стало більше вакансій: огляд ринку праці

Рекордна середня кількість відгуків у Android та iOS/macOS

Середня кількість відгуків у лютому продовжила незначно зростати — до 27,9 відгуку на вакансію. Зіграло роль зменшення числа вакансій.
Де в ІТ стало більше вакансій: огляд ринку праці
У 33 категоріях конкуренція зросла в лютому, у 21 знизилася.
Категорією з найбільшою середньою кількістю відгуків на вакансію залишається Front-end — 102 відгуки в лютому. У QA теж незначно зросла конкуренція — до 76,6 відгуку.
В Android конкуренція зросла до рекордних 59 відгуків, в iOS/macOS теж рекордні 49,6, у Flutter — 45.

Трійка найактивніших компаній — Genesis, N-iX та Evoplay

Серед нових компаній у переліку: Ciklum, EverGreen Talent Partners, Upstars, Onseo, Headway, Universe Group та Uforce.
Де в ІТ стало більше вакансій: огляд ринку праці

Довідка Finance.ua:

  • Згідно з результатами опитування DOU, Engineering Managers залишаються фахівцями з найвищими зарплатами, їхня медіана становить $6000. Дещо нижча медіана у Chief Product Officer ($5500).
  • Далі у рейтингу зарплат — спеціалісти високого рівня в Product Management: Head of Product ($4750), Product Owner ($4400), Team Lead Product Manager ($4400) і Senior Product Manager ($4250). Схожі медіани у Delivery Manager ($4500) і Program Manager ($4200).
  • До слова, обсяг річного ІТ-експорту у 2024-му вдруге за останні роки не зріс, а впав — на понад 4%. Також зменшилася частка IT в загальному експорті послуг.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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