Скільки заробляють українські ІТ-менеджери в Україні та за кордоном — Finance.ua

Скільки заробляють українські ІТ-менеджери в Україні та за кордоном Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Скільки заробляють українські ІТ-менеджери в Україні та за кордоном, freepik

Engineering Managers залишаються фахівцями з найвищими зарплатами. Дещо нижча медіана у Chief Product Office. Продовжують зростати зарплати Product Owners та Delivery Managers.

Про це свідчать результати опитування DOU. Усі зарплати вказано в доларах США після сплати податків («чистими»).

Спеціалісти з менеджменту дещо старші за розробників і тестувальників. Їхній медіанний вік 32 роки (у розробників — 30 років, у тестувальників — 31 рік). 59% з них чоловіки, 41% — жінки. Частка чоловіків вища серед технічних фахівців: 88% серед Engineering Managers і Technical Project Managers. Також частка чоловіків вища серед керівників: 79% серед СРО, 80% серед Team Leads та C-level/Director/VP.

Медіанні зарплати в менеджменті, 2011−2024, Інфографіка: DOU

Медіанні зарплати

Engineering Managers залишаються фахівцями з найвищими зарплатами: їхня медіана становить $6000. Проте цей показник знижувався протягом останнього року (-$100 за останні пів року, -$500 за рік). Дещо нижча медіана у Chief Product Officer ($5500).

Далі — спеціалісти високого рівня в Product Management: Head of Product ($4750), Product Owner ($4400), Team Lead Product Manager ($4400) і Senior Product Manager ($4250). Схожі медіани у Delivery Manager ($4500) і Program Manager ($4200).

Медіанні зарплати в основних менеджмент спеціалізаціях, Інфографіка: DOU

Зарплати проєктних менеджерів дещо нижчі, ніж у продуктових. Медіанна зарплата Senior Project Manager становить $3600 проти $4250 у Senior Product Manager, Middle Project Manager — $2193 проти $2930 у Middle Product Manager. Junior Project Manager отримує $1000 проти $1478 у Junior Product Manager.

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Technical Project Manager має вищу оплату — $4000. Проте розкид зарплат у цій спеціалізації високий, і вони можуть суттєво відрізнятися у фахівців різного рівня та досвіду.

За квартилями, Інфографіка: DOU

Динаміка зарплат

Медіанна зарплата Engineering Manager за останній рік знизилася на $500, або 8%. Program Managers теж стали отримувати менше, їхні зарплати повернулися до рівня початку 2024 року (-$800, або 16%, до $4200).

У Delivery Managers та Middle Project Managers помітні зміни в зарплатах. Медіанна зарплата Delivery Managers поволі зростає. За останні пів року вона збільшилася на $200 (5%) і зараз на тому ж рівні, що й на початку повномасштабного вторгнення ($4500).

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У Middle Project Managers +10% ($200) за останні пів року, до $2193. Зарплати Senior Project Managers і Junior Project Managers майже без змін.

У продукті найбільші зміни в зарплатах Product Owners і Senior Product Managers. Медіанна зарплата Product Owners зростає два роки поспіль. За останнє півріччя вона збільшилася на $250 (6%), до $4400. У Senior Product Managers, навпаки, медіана знижується: -$125 за пів року (-3%) та -$725 за рік (-15%).

Зарплати Middle Product Managers відновилися після літнього падіння (+$430, до $2930). Зарплати Junior Product Managers без змін.

Інфографіка: DOU

За тайтлами

Джуніори можуть розраховувати на $1000 у проджект-менеджменті та на $1428 у продуктовому. Різниця в медіанних зарплатах становить 43%. У більш досвідчених спеціалістів різниця в зарплатах є, проте менша. У Middle вона становить 35%, у Senior — 14%.

Керівники напрямів (Head of Product, Head of Delivery тощо) можуть розраховувати на зарплату $5000. Спеціалісти рівня Director/VP/Chief — на $5700.

За досвідом

Медіанні зарплати менеджерів найактивніше зростають на початку кар’єри. У фахівців з досвідом до шести років — у середньому на 30% на рік. Далі зростання сповільнюється, до 5% на рік.

Проте тенденції різні в продуктовому та проджект-менеджменті. Медіанна зарплата Product Managers зростає протягом усієї кар’єри. У Project Managers після дев’яти років в ІТ зростання сповільнюється.

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Переважно медіанна зарплата Product Managers вища за медіанну зарплату Project Managers з аналогічним досвідом.

Найменший розрив у зарплатах Project і Product Managers — у спеціалістів з досвідом 6−9 років. Різниця в їхніх медіанних зарплатах 9%. Найбільший розрив — у зарплатах фахівців з досвідом понад 10 років. Медіанна зарплата продактів на 29% вища, ніж у проджектів з таким самим досвідом.

Інфографіка: DOU

За містами

Найвищі медіанні зарплати менеджерів — у Львові, Дніпрі та Києві. Медіанні зарплати менеджерів з досвідом 6−9 років у Львові дещо вищі, ніж у Києві.

Високі медіанні зарплати в Дніпрі обумовлені значною часткою досвідчених менеджерів (78% з них працюють понад п’ять років), а не вищими зарплатами фахівців.

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В Одесі та Харкові більша частка менеджерів з досвідом до шести років, ніж у Києві та Львові, що вплинуло на медіанну зарплату в цих містах.

Інфографіка: DOU

Медіанні зарплати фахівців за кордоном

Медіанні зарплати менеджерів, які нині живуть за кордоном, вищі за зарплати фахівців в Україні. Найчастіше різниця в «чистих» зарплатах становить $400−600 серед спеціалістів з однаковим досвідом.

Різниця в зарплатах Product Managers більша, ніж у зарплатах Project Managers.

Найчастіше українські ІТ-менеджери живуть в Польщі (39%), Іспанії (14%) і Португалії (8%).

Інфографіка: DOU

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