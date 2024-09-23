Як війна вплинула на українських айтівців — Finance.ua

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Як війна вплинула на українських айтівців

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Як війна вплинула на українських айтівців
Як війна вплинула на українських айтівців, freepik
Незважаючи на загальну стабільність світової економіки, війна впливає на сприйняття українського ІТ-сегменту потенційними західними клієнтами.
Про це розповів старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай в інтерв’ю DOU.

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«Загалом світова економіка доволі стабільна, вона росте і не може якось негативно впливати на українську ІТ-галузь. Водночас війна впливає на те, як сприймають Україну на Заході. Потенційні клієнти оцінюють ризики, повʼязані з безпековою ситуацією, мобілізацією співробітників, перебоями електропостачання. Їхні висновки часто перебільшені, але такою є стандартна західна корпоративна бюрократія», — зазначив економіст.
За його словами, зараз краще почуваються продуктові компанії, ніж аутсорсингові.
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«Якщо ти працюєш з продуктом, то значно менше залежиш від цієї бюрократії та оцінки ризиків твоїми контрагентами на Заході», — пояснив Гайдай.
Він додав, що мобілізація співробітників вже не стає на заваді для серйозного системного бізнесу в IT. Є легальні інструменти бронювання, які може використовувати будь-яка українська компанія, котрій не шкода платити умовно 16 тисяч гривень за одного фахівця щомісяця.
«Щодо поїздок за кордон у відрядження — така проблема справді є. Ми це відчуваємо й у своєму сегменті NGO. Не всі можуть поїхати на закордонні форуми, конференції чи для дослідницької взаємодії, лобіювання інтересів України. В ІТ живий контакт, мабуть, потрібен ще більше. У багатьох випадках це впливає і на сприйняття ризиків західними компаніями», — наголосив старший економіст ЦЕС.
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Він вважає, що ситуація, яка зараз склалася у зв’язку з війною, далека від нормальної.
«Це такий суттєвий форс-мажор, який потребує наповнення оборонного бюджету. І залишати недоторканою одну вузьку індустрію, коли для багатьох підвищують податки… Знову-таки, ті ж банки вже зараз платять 25% податку на прибуток — сподіваюся, що тепер буде 50%; планується підвищення військового збору. Залишати при цьому ІТ-індустрію в довоєнних умовах — програшно навіть з погляду політичних міркувань. Тому я підозрюю, що до закінчення воєнного стану можуть бути тимчасові зміни в режимі Дія City. Але, звісно, багато залежить від політичної волі, зокрема від Офісу президента або самого президента. Якою буде ця політична воля, я прогнозувати не беруся. Наразі між депутатами у комітеті нібито панує позиція, що неможливо повністю зберегти довоєнний режим у Дія City», — каже Гайдай.
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Нагадаємо, за даними дослідження DOU, незважаючи на війну, 61% українських IT-спеціалістів заробляють більше, ніж витрачають. Однак із початком повномасштабного вторгнення частка таких працівників зменшується, а кількість тих, хто витрачає весь дохід, зростає.
У 2024 році чоловіки продовжують домінувати в українській IT-сфері, становлячи 74% усіх фахівців. Проте частка жінок поступово збільшується: з 14% у 2015 році до 26% цього року.
За матеріалами:
Dou
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