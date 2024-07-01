Зарплати айтівців: скільки заробляють розробники в Україні — Finance.ua

Зарплати айтівців: скільки заробляють розробники в Україні Сьогодні 15:05 — Особисті фінанси

Зарплати айтівців: скільки заробляють розробники в Україні

Медіанна зарплата розробників зросла на $200 — до $3500, проте передусім завдяки зростанню зарплат Tech Lead, а також через структурні зміни — зменшення кількості джунів і збільшення частки Architect, які працюють у продуктових компаніях.

В опитуванні, яке проходило у травні-червні 2024 року, взяли участь 13 076 айтівців. Усі зарплати вказано в доларах США після сплати податків («чистими»). Для аналізу рівнів зарплати використовували медіану.

Медіанні зарплати розробника

Влітку 2024 року помітно зросли зарплати найбільш досвідчених розробників: +$325 в Architect і +$200 у Tech Lead. Це єдині категорії розробників, чиї медіанні зарплати зараз вищі, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Проте причини зростання в них різні: зарплати Tech Lead підвищилися в компаніях усіх видів, а в Architect це зумовлено винятково збільшенням частки цих фахівців, які працюють у продуктових компаніях.

Найвідчутніше зменшилися зарплати у цьому півріччі у Team Leads (-$175). Зокрема, в аутстафінгових компаніях і стартапах (-$500 та — $560).

У сеньйорів, джунів та інтернів зберігається тенденція до зниження медіанних зарплат, хоча за останні пів року воно несуттєве. Медіанна зарплата мідлів залишилась на рівні зими 2024 року.

Помітно більше стали заробляти найоплачуваніші сеньйори (з $5500 до $5700 в третьому квартилі), і тому збільшився розкид зарплат фахівців цього рівня.

У мідлів зменшилися зарплати в першому квартилі (з $1900 до $1800).

10% розробників заробляють понад $6400, 1% — $11 000 і більше.

За спеціалізаціями

Back-end та Mobile розробка залишаються напрямами з найвищими зарплатами розробників. Фахівці з Back-end розробки всіх рівнів, крім початківців, можуть розраховувати на зарплати вищі за середньоринкові.

У Mobile-розробці зарплати фахівців Junior і Senior вищі за середньоринкові, а медіани спеціалістів Lead+ — нижчі. Якщо порівняти з початком року, дещо більше стали отримувати джуни (+$75, до $1000) і техліди (+$150, до $5600).

зарплати фахівців Junior і Senior вищі за середньоринкові, а медіани спеціалістів Lead+ — нижчі. Якщо порівняти з початком року, дещо більше стали отримувати джуни (+$75, до $1000) і техліди (+$150, до $5600). Зниження зарплат розробників у Front-end відчувається сильніше, ніж в інших спеціалізаціях. За пів року фахівці усіх тайтлів, окрім техлідів, стали отримувати менше.



відчувається сильніше, ніж в інших спеціалізаціях. За пів року фахівці усіх тайтлів, окрім техлідів, стали отримувати менше. У Full Stack розробці за пів року впали зарплати мідлів (-$125, до $2310), натомість зарплати розробників інших тайтлів не змінилися або зросли (у сеньйорів +$200, до $4500, у техлідів +$750, до $5500).



розробці за пів року впали зарплати мідлів (-$125, до $2310), натомість зарплати розробників інших тайтлів не змінилися або зросли (у сеньйорів +$200, до $4500, у техлідів +$750, до $5500). Зарплати Tech Lead усіх спеціалізацій зросли порівняно з початком року, Team Lead — впали (окрім Full Stack розробки, де вони не змінилися).



За містами

За мовами програмування

Найвищі медіанні зарплати, як і раніше, у розробників, які переважно використовують мови Scala та Go. Медіанна зарплата фахівців рівня Senior, які пишуть ними, становить близько $6000 проти $4700 в середньому за мовами.

Вищі за середньоринкові зарплати розробників, які переважно працюють з Kotlin, Swift, Ruby та Python (близько $5000 у сеньйорів і $2800−2900 у мідлів). У фахівців рівня Middle, які працюють з цими мовами, за останні пів року зарплати зросли на $200−275, тоді як зарплати сеньйорів мають тенденцію до зниження.

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Високі зарплати у сеньйорів, які користуються Dart ($4980), проте зарплати мідлів нижчі за середньоринкові ($2000).

Близькі до середніх зарплати фахівців, які пишуть на Java, TypeScript і C++.

Нижчі за середні зарплати фахівців з C# / .NET, JavaScript, C і PHP.

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