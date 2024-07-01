Зарплати айтівців: скільки заробляють розробники в Україні — Finance.ua

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Зарплати айтівців: скільки заробляють розробники в Україні

Особисті фінанси
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Зарплати айтівців: скільки заробляють розробники в Україні
Зарплати айтівців: скільки заробляють розробники в Україні
Медіанна зарплата розробників зросла на $200 — до $3500, проте передусім завдяки зростанню зарплат Tech Lead, а також через структурні зміни — зменшення кількості джунів і збільшення частки Architect, які працюють у продуктових компаніях.
Про це свідчить аналітика порталу DOU за літо 2024 року.
В опитуванні, яке проходило у травні-червні 2024 року, взяли участь 13 076 айтівців. Усі зарплати вказано в доларах США після сплати податків («чистими»). Для аналізу рівнів зарплати використовували медіану.

Медіанні зарплати розробника

Зарплати айтівців: скільки заробляють розробники в Україні
Влітку 2024 року помітно зросли зарплати найбільш досвідчених розробників: +$325 в Architect і +$200 у Tech Lead. Це єдині категорії розробників, чиї медіанні зарплати зараз вищі, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Проте причини зростання в них різні: зарплати Tech Lead підвищилися в компаніях усіх видів, а в Architect це зумовлено винятково збільшенням частки цих фахівців, які працюють у продуктових компаніях.
Найвідчутніше зменшилися зарплати у цьому півріччі у Team Leads (-$175). Зокрема, в аутстафінгових компаніях і стартапах (-$500 та — $560).
У сеньйорів, джунів та інтернів зберігається тенденція до зниження медіанних зарплат, хоча за останні пів року воно несуттєве. Медіанна зарплата мідлів залишилась на рівні зими 2024 року.
Зарплати айтівців: скільки заробляють розробники в Україні
Помітно більше стали заробляти найоплачуваніші сеньйори (з $5500 до $5700 в третьому квартилі), і тому збільшився розкид зарплат фахівців цього рівня.
У мідлів зменшилися зарплати в першому квартилі (з $1900 до $1800).
10% розробників заробляють понад $6400, 1% — $11 000 і більше.

За спеціалізаціями

Back-end та Mobile розробка залишаються напрямами з найвищими зарплатами розробників. Фахівці з Back-end розробки всіх рівнів, крім початківців, можуть розраховувати на зарплати вищі за середньоринкові.
  • У Mobile-розробці зарплати фахівців Junior і Senior вищі за середньоринкові, а медіани спеціалістів Lead+ — нижчі. Якщо порівняти з початком року, дещо більше стали отримувати джуни (+$75, до $1000) і техліди (+$150, до $5600).
  • Зниження зарплат розробників у Front-end відчувається сильніше, ніж в інших спеціалізаціях. За пів року фахівці усіх тайтлів, окрім техлідів, стали отримувати менше.
  • У Full Stack розробці за пів року впали зарплати мідлів (-$125, до $2310), натомість зарплати розробників інших тайтлів не змінилися або зросли (у сеньйорів +$200, до $4500, у техлідів +$750, до $5500).
  • Зарплати Tech Lead усіх спеціалізацій зросли порівняно з початком року, Team Lead — впали (окрім Full Stack розробки, де вони не змінилися).

За містами

Зарплати айтівців: скільки заробляють розробники в Україні

За мовами програмування

Найвищі медіанні зарплати, як і раніше, у розробників, які переважно використовують мови Scala та Go. Медіанна зарплата фахівців рівня Senior, які пишуть ними, становить близько $6000 проти $4700 в середньому за мовами.
Вищі за середньоринкові зарплати розробників, які переважно працюють з Kotlin, Swift, Ruby та Python (близько $5000 у сеньйорів і $2800−2900 у мідлів). У фахівців рівня Middle, які працюють з цими мовами, за останні пів року зарплати зросли на $200−275, тоді як зарплати сеньйорів мають тенденцію до зниження.
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Високі зарплати у сеньйорів, які користуються Dart ($4980), проте зарплати мідлів нижчі за середньоринкові ($2000).
Близькі до середніх зарплати фахівців, які пишуть на Java, TypeScript і C++.
Нижчі за середні зарплати фахівців з C# / .NET, JavaScript, C і PHP.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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