Рейтинг мов програмування-2024: з якими мовами працюють та що планують вчити айтівці різних напрямків — Finance.ua

Рейтинг мов програмування-2024: з якими мовами працюють та що планують вчити айтівці різних напрямків Сьогодні 08:31 — Особисті фінанси

Рейтинг мов програмування-2024: з якими мовами працюють та що планують вчити айтівці різних напрямків

Серед українських айтівців найбільш популярна мова програмування все ще JavaScript, TypeScript — мова року за темпом зростання. Python — на третьому місці. Rust — улюблена, але досі малопоширена.

Про це свідчать результати дослідження порталу Dou.ua.

Комерційне використання

Трійка найпопулярніших мов програмування для комерційного використання нині виглядає так: JS, TypeScript, Python. Також активно користуються Java, C# та PHP.

Аналітики фіксують зниження охоплень Java і C#, а ось популярність PHP залишається майже на тому ж рівні, що й торік.

З того, що, можливо, вказує на зміни у структурі ринку: зросли частки C++ і C, зменшилася частка Apex і збільшилась 1С, хоча, здавалося би, має бути навпаки. «Це, найімовірніше, означає, що темпи переходу з 1С на щось інше менші, ніж темпи збільшення частки працівників українських компаній у нашій вибірці (і відповідно скорочення частки іноземних компаній) через війну», — роблять висновки аналітики.

Інфографіка: Dou.ua

Популярність мов програмування залежно від сфери

Для бекендерів на першому місці Java, далі — C#, PHP та Python.

Інфографіка: Dou.ua

А ось так виглядає рейтинг мов для роботи над фронтендом. Водночас JavaScript поступово переходить в TypeScript.

У Back-end в лідерах Java, C# і PHP, а TypeScript лише на п’ятому місці після Python, хоча якщо почитати інтернет, то здається, що Node Stack є більш поширеним.

Нарешті у статистиці стало помітне використання Rust як мови бекенду (хоча здається, оскільки вона була створена для системного програмування, використовувати ручне управління пам’яті на бекенді було б обтяжливо). Ще цікаво, що частки Kotlin і Scala на бекенді зараз менші, ніж Rust.

Щодо Full Stack, то, можливо, різні люди розуміють його по-різному або розробляють здебільшого бекенд з певними особливостями. Якщо розглянути, які бібліотеки використовують у Full Stack з C#, щоб зрозуміти технологію, то найпопулярнішою комбінацією виявиться .NET (Core) та Angular.js. Отже, бекенд пишуть переважно на C# (тому вона обрана як основна мова програмування), а в Angular використовують TypeScript.

Інфографіка: Dou.ua

Які мови айтівці планують вивчати зараз

Близько 32% респондентів планують опанувати нову мову протягом наступного року. Які це мови? Поза конкуренцією Python, Go і Rust.

Як саме будуть вчити — більшість самостійно або з допомогою колег. 7,8% передусім звернуться до професійних викладачів, ще близько 20% оберуть варіант професійного навчання, а ось 72% це навіть не розглядають.

Першою мовою для багатьох розробників ще є Pascal. Але якщо звернути увагу на новачків, які тільки приходять в індустрію, то картинка стає кардинально інша. Першою мовою вони обирають або JavaScript, або все частіше Python.

Інфографіка: Dou.ua

Нагадаємо, за даними Work.ua, до повномасштабної війни галузь IT була однією з найпривабливіших для шукачів. Згодом бажання перейти в айті лише посилювалося. Але на початку повномасштабного вторгнення ринок праці в категорії «ІТ, комп’ютери, інтернет» обвалився в 7 разів — з 9 887 до 1 363 вакансій.

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