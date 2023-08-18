Ринок праці в IT відновився на 57%: для кого є найбільше роботи в галузі (інфографіка) — Finance.ua

Ринок праці в IT відновився на 57%: для кого є найбільше роботи в галузі (інфографіка) Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Ринок праці в IT відновився на 57%: для кого є найбільше роботи в галузі (інфографіка)

До повномасштабної війни галузь IT була однією з найпривабливіших для шукачів. Згодом бажання перейти в айті лише посилювалося. Але на початку повномасштабного вторгнення ринок праці в категорії «ІТ, комп’ютери, інтернет» обвалився в 7 разів — з 9 887 до 1 363 вакансій.

Про це повідомляє Work.ua.

«Сьогодні ринок праці в категорії „ІТ, комп’ютери, інтернет“ відновився на 57%. Зокрема, у червні 2023 року було зафіксовано 5 600 вакансій. Для порівняння, відновлення ринку праці в цілому по Україні вже досягло 90%», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: Work.ua

Кількість вакансій

Найбільше пропозицій роботи в категорії знаходиться в Київській (1 731 вакансія), Львівській (387), Дніпропетровській (353), Одеській (257), Харківській області (100).

При цьому остання показує чи не найнижчу в Україні частку відновлення ринку праці. До повномасштабного вторгнення Харківщина була одним з осередків IT-кластера, чим пояснюється досить велика кількість вакансій сьогодні.

Інфографіка: Work.ua

А от найбільша частка відновлення до рівня лютого 2022 року у Закарпатській (127%, 42 вакансії), Хмельницькій (111%, 93 вакансії), Чернівецькій області (107%, 58 вакансій).

При цьому на зростання впливає переміщення компаній із прифронтових регіонів, де і спостерігаємо найменше відновлення. Зокрема, за даними Асоціації «IT Ukraine», 45% українських ІТ-компаній здійснили повну або часткову релокацію. Важливо, що серед компаній, що проводили релокацію, переважає переміщення в межах України.

Айтівців шукають не лише ІТ-компанії

Ці спеціалісти потрібні скрізь: і в банках, і в транспортних підприємствах, і у сфері торгівлі.

Інфографіка: Work.ua

Найчастіше вакансії в категорії «ІТ, комп’ютери, інтернет» розміщують компанії із таких галузей: «ІТ» (31%), «Маркетинг, реклама, PR» (13%), «Роздрібна торгівля» (11%), «Оптова торгівля, дистрибуція, експорт, імпорт» (6%), «Освіта, наука» (4%).

Примітно, якщо порівняти з лютим 2022 року, у червні 2023 року частка вакансій від галузі «ІТ» знизилась з 44% до 31%. Разом з тим виросли частки вакансій від галузей «Маркетинг, реклама, PR» (з 10% до 13%), «Роздрібна торгівля» (з 8% до 11%), «Оптова торгівля, дистрибуція, експорт, імпорт» (з 5% до 6%), «Освіта, наука» (з 3% до 4%).

Отже, лише третина вакансій для айтівців розміщена ІТ-компаніями.

Найбільшу кількість вакансій у червні 2023 року роботодавці розмістили за такими посадами:

системний адміністратор — 361 вакансія;

інтернет-маркетолог — 326;

спеціаліст технічної підтримки — 321;

менеджер проєктів — 239;

програміст PHP — 138;

бізнес-аналітик — 127;

UI/UX дизайнер — 99;

Full Stack програміст — 68;

тестувальник — 63;

Front-end програміст — 59.

Але якщо порівнювати зі станом речей у лютому 2022 року, то ці цифри видаються досить стриманими. Наприклад, відновлення за посадою Front-end програміст складає лише 17% (59 вакансій у червні 2023 року проти 349 у лютому 2022 року), тестувальник — 20% (63 та 318 вакансій відповідно).

Інфографіка: Work.ua

Робота в IT приваблює кандидатів можливістю працювати віддалено. Зокрема, у 36% вакансій кандидатам пропонується працювати дистанційно. Для порівняння, у категорії «Маркетинг, реклама, PR» частка дистанційної роботи становить 27%.

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