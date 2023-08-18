Ринок праці в IT відновився на 57%: для кого є найбільше роботи в галузі (інфографіка) — Finance.ua
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Ринок праці в IT відновився на 57%: для кого є найбільше роботи в галузі (інфографіка)

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Ринок праці в IT відновився на 57%: для кого є найбільше роботи в галузі (інфографіка)
Ринок праці в IT відновився на 57%: для кого є найбільше роботи в галузі (інфографіка)
До повномасштабної війни галузь IT була однією з найпривабливіших для шукачів. Згодом бажання перейти в айті лише посилювалося. Але на початку повномасштабного вторгнення ринок праці в категорії «ІТ, комп’ютери, інтернет» обвалився в 7 разів — з 9 887 до 1 363 вакансій.
Про це повідомляє Work.ua.
«Сьогодні ринок праці в категорії „ІТ, комп’ютери, інтернет“ відновився на 57%. Зокрема, у червні 2023 року було зафіксовано 5 600 вакансій. Для порівняння, відновлення ринку праці в цілому по Україні вже досягло 90%», — сказано в повідомленні.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua

Кількість вакансій

Найбільше пропозицій роботи в категорії знаходиться в Київській (1 731 вакансія), Львівській (387), Дніпропетровській (353), Одеській (257), Харківській області (100).
При цьому остання показує чи не найнижчу в Україні частку відновлення ринку праці. До повномасштабного вторгнення Харківщина була одним з осередків IT-кластера, чим пояснюється досить велика кількість вакансій сьогодні.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
А от найбільша частка відновлення до рівня лютого 2022 року у Закарпатській (127%, 42 вакансії), Хмельницькій (111%, 93 вакансії), Чернівецькій області (107%, 58 вакансій).
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При цьому на зростання впливає переміщення компаній із прифронтових регіонів, де і спостерігаємо найменше відновлення. Зокрема, за даними Асоціації «IT Ukraine», 45% українських ІТ-компаній здійснили повну або часткову релокацію. Важливо, що серед компаній, що проводили релокацію, переважає переміщення в межах України.

Айтівців шукають не лише ІТ-компанії

Ці спеціалісти потрібні скрізь: і в банках, і в транспортних підприємствах, і у сфері торгівлі.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
Найчастіше вакансії в категорії «ІТ, комп’ютери, інтернет» розміщують компанії із таких галузей: «ІТ» (31%), «Маркетинг, реклама, PR» (13%), «Роздрібна торгівля» (11%), «Оптова торгівля, дистрибуція, експорт, імпорт» (6%), «Освіта, наука» (4%).
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Примітно, якщо порівняти з лютим 2022 року, у червні 2023 року частка вакансій від галузі «ІТ» знизилась з 44% до 31%. Разом з тим виросли частки вакансій від галузей «Маркетинг, реклама, PR» (з 10% до 13%), «Роздрібна торгівля» (з 8% до 11%), «Оптова торгівля, дистрибуція, експорт, імпорт» (з 5% до 6%), «Освіта, наука» (з 3% до 4%).
Отже, лише третина вакансій для айтівців розміщена ІТ-компаніями.
Найбільшу кількість вакансій у червні 2023 року роботодавці розмістили за такими посадами:
  • системний адміністратор — 361 вакансія;
  • інтернет-маркетолог — 326;
  • спеціаліст технічної підтримки — 321;
  • менеджер проєктів — 239;
  • програміст PHP — 138;
  • бізнес-аналітик — 127;
  • UI/UX дизайнер — 99;
  • Full Stack програміст — 68;
  • тестувальник — 63;
  • Front-end програміст — 59.
Але якщо порівнювати зі станом речей у лютому 2022 року, то ці цифри видаються досить стриманими. Наприклад, відновлення за посадою Front-end програміст складає лише 17% (59 вакансій у червні 2023 року проти 349 у лютому 2022 року), тестувальник — 20% (63 та 318 вакансій відповідно).
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Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
Робота в IT приваблює кандидатів можливістю працювати віддалено. Зокрема, у 36% вакансій кандидатам пропонується працювати дистанційно. Для порівняння, у категорії «Маркетинг, реклама, PR» частка дистанційної роботи становить 27%.
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За матеріалами:
Finance.ua
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