ТОП-10 країн-експортерів ІТ-послуг з України — Finance.ua
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ТОП-10 країн-експортерів ІТ-послуг з України

Казна та Політика
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ТОП-10 країн-експортерів ІТ-послуг з України
ТОП-10 країн-експортерів ІТ-послуг з України
Головними ринками для України залишаються США та Велика Британія, зокрема їх компанії часто виступають податковими резидентами Мальти та Кіпру, які займають провідні позиції з експорту ІТ-послуг.
За даними Національного банку України, у першому півріччі 2023 перелік країн-лідерів з експорту українських ІТ-послуг залишається незмінним у порівнянні з минулими роками:
  • США (40,26%),
  • Мальта (8.8%),
  • Велика Британія (7.87%).
Далі рейтинг виглядає таким чином:
  • Кіпр — 4,85%,
  • Ізраїль — 4,46%,
  • Швейцарія — 4,19%,
  • Німеччина — 3,83%,
  • Естонія — 2,26%,
  • Польща — 2,20%,
  • Нідерланди — 1,99%.
Лондонський офіс Асоціації IT Ukraine розвиває міжнародний напрям та активно працює не тільки на ринку Великої Британії, але й Німеччини (3.83%), Ірландії (1.45%), Данії (1.53%), Швеції (1.48%) та Норвегії (0.73%). Скандинавські країни демонструють високі показники виторгу та щорічно входять до рейтингу ТОП-20 країн-експортерів ІТ-послуг з України.
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Спостерігається тренд щодо зростання зацікавленості українським ІТ на ринках Центральної та Східної Європи, країн Близького Сходу, зокрема ОАЕ (1.64%), а також перспективи в Східній Азії, зокрема Японії, Китаї та Гонконгу, який єдиний у Східному регіоні входить у ТОП-20 експортерів українських ІТ-послуг.
Японія активно цікавиться українським ІТ, зокрема у 2023 році в Токіо та інших містах країни планується декілька індустріальних подій, які дадуть змогу дізнатися більше про перспективи подальшого співробітництва.

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За матеріалами:
dev.ua
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