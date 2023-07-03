У травні експорт ІТ-послуг з України зріс на 9,5% у порівнянні з минулим місяцем — Finance.ua
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У травні експорт ІТ-послуг з України зріс на 9,5% у порівнянні з минулим місяцем

Технології&Авто
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У травні експорт ІТ-послуг з України зріс на 9,5% у порівнянні з минулим місяцем
У травні експорт ІТ-послуг з України зріс на 9,5% у порівнянні з минулим місяцем, Фото: freepik.com
У травні обсяг експорту ІТ-послуг з України склав 590 млн доларів, що на 9,5% більше у порівнянні з попереднім місяцем.
Про це повідомляє львівський ІТ кластер, з посиланням на дані НБУ.
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«Українській економіці це принесло на $51 мільйон більше у порівнянні з попереднім місяцем. Водночас ці показники на 1,8% або ж $11 млн менші у порівнянні з травнем минулого року», — сказано в повідомленні.
Інфографіка: itcluster.lviv.ua
Інфографіка: itcluster.lviv.ua
«Якщо поглянути на підсумок експорту ІТ-послуг за 5 місяців поточного року — $2,8 мільярдів — то ми все ще спостерігаємо падіння», — кажуть у Львівському ІТ Кластері.
Сукупна експортна виручка ІТ-послуг за січень-травень становить на 12% менше ніж в аналогічний період у 2022. Різниця за періодами у доларовому еквіваленті - $374 мільйони.
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За словами СЕО львівського ІТ кластера, у травні цього року частка ІТ в структурі всього експорту послуг склала 41%. Натомість у цей період минулоріч — 47,5%. При наявній тенденції маємо всі шанси закінчити 2023 рік з таким же показником по виручці, як і 2022 — 7,3 млрд дол.

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За матеріалами:
Finance.ua
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