ТОП-10 ІТ-компаній України, що сплатили найбільше податку на прибуток (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 ІТ-компаній України, що сплатили найбільше податку на прибуток (інфографіка)

Фондовий ринок
160
ТОП-10 ІТ-компаній України, що сплатили найбільше податку на прибуток (інфографіка)
ТОП-10 ІТ-компаній України, що сплатили найбільше податку на прибуток (інфографіка)
У 2022 році для ІТ-компаній почав діяти особливий податковий режим в рамках резидентства Дія.City. Він дозволяє обрати особливі умови оподаткування податком на прибуток, а саме Податок на виведений капітал (ПНВК) за ставкою 9%. Скористатись цією можливістю компанії могли лише починаючи з другого кварталу 2022 року. За задумом, ПНВК має зменшити податкове навантаження на компанії.
Насправді, компанії, що стали резидентами Дія.City, по-різному змінили ефективну ставку оподаткування у 2022 році. Принаймні три українські продуктові компанії суттєво її зменшили: ТОВ «Фінтех бенд», «Уапром» і «Неткрекер». Водночас для інших резидентів вона не змінилась, а для деяких навіть збільшилась.
Про те, які ІТ-компанії найбільше поповнили держбюджет податком на прибуток у 2022 році, повідомляють BRDO.
Найбільшим платником податку на прибуток стала найбільша сервісна компанія ТОВ «Епам Системз»: вони сплатили більше, ніж п’ять наступних разом узятих.
Читайте також
На другому місці — глобальна сервісна компанія ТОВ «Глобаллоджик Україна»,
на третьому — продуктова ТОВ «Фінтех бенд».
ТОП-10 ІТ-компаній України, що сплатили найбільше податку на прибуток (інфографіка)
Податок на прибуток складає 18%, проте не всі компанії сплачують саме стільки через особливості обліку.
Читайте також
Наприклад, ТОВ «Перша студія девелопмент» — розробник відеогри World of Tanks — сплатив податок на прибуток за ефективною ставкою 23,6%. Українська сервісна компанія ТОВ «Софтсерв індустрія» — за ставкою 23,1%. Водночас є і компанії, які сплачують менше: ТОВ «Епам діджитал» і ТОВ «Метінвест діджитал» сплатили за ставками 1,2% і 1,3% відповідно.
Відмінність між номінальною ставкою податку на прибуток та ефективною ставкою може пояснюватись особливостями облікових політик компанії, наявністю податкових кредитів або зобов’язань, застосуванням особливих податкових режимів тощо.
ТОП-10 ІТ-компаній України, що сплатили найбільше податку на прибуток (інфографіка)
Читайте також
До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.