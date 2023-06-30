ТОП-10 ІТ-компаній України, що сплатили найбільше податку на прибуток (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 ІТ-компаній України, що сплатили найбільше податку на прибуток (інфографіка) Сьогодні 10:02 — Фондовий ринок

ТОП-10 ІТ-компаній України, що сплатили найбільше податку на прибуток (інфографіка)

У 2022 році для ІТ-компаній почав діяти особливий податковий режим в рамках резидентства Дія.City. Він дозволяє обрати особливі умови оподаткування податком на прибуток, а саме Податок на виведений капітал (ПНВК) за ставкою 9%. Скористатись цією можливістю компанії могли лише починаючи з другого кварталу 2022 року. За задумом, ПНВК має зменшити податкове навантаження на компанії.

Насправді, компанії, що стали резидентами Дія.City, по-різному змінили ефективну ставку оподаткування у 2022 році. Принаймні три українські продуктові компанії суттєво її зменшили: ТОВ «Фінтех бенд», «Уапром» і «Неткрекер». Водночас для інших резидентів вона не змінилась, а для деяких навіть збільшилась.

Про те, які ІТ-компанії найбільше поповнили держбюджет податком на прибуток у 2022 році, повідомляють BRDO.

Найбільшим платником податку на прибуток стала найбільша сервісна компанія ТОВ «Епам Системз»: вони сплатили більше, ніж п’ять наступних разом узятих.

На другому місці — глобальна сервісна компанія ТОВ «Глобаллоджик Україна»,

на третьому — продуктова ТОВ «Фінтех бенд».

Податок на прибуток складає 18%, проте не всі компанії сплачують саме стільки через особливості обліку.

Наприклад, ТОВ «Перша студія девелопмент» — розробник відеогри World of Tanks — сплатив податок на прибуток за ефективною ставкою 23,6%. Українська сервісна компанія ТОВ «Софтсерв індустрія» — за ставкою 23,1%. Водночас є і компанії, які сплачують менше: ТОВ «Епам діджитал» і ТОВ «Метінвест діджитал» сплатили за ставками 1,2% і 1,3% відповідно.

Відмінність між номінальною ставкою податку на прибуток та ефективною ставкою може пояснюватись особливостями облікових політик компанії, наявністю податкових кредитів або зобов’язань, застосуванням особливих податкових режимів тощо.

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