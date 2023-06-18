Які бонуси та плюшки під час війни надають ІТ-компанії своїм працівникам — дослідження — Finance.ua

Які бонуси та плюшки під час війни надають ІТ-компанії своїм працівникам — дослідження Сьогодні 16:07 — Особисті фінанси

Які бонуси та плюшки під час війни надають ІТ-компанії своїм працівникам — дослідження, Фото: freepik.com

Рекрутингова агенція ITExpert провела дослідження щодо актуального соцпакета та інших умов праці для IT-фахівців.

Згідно з отриманими даними, майже 74% компаній мають гібридний формат роботи, офіс чи віддалена робота за бажанням IT-співробітника, ремоут доступний у 14,7%.

Інфографіка: ITExpert

За результатами травня 2023 року, 50,7% компаній не призупиняли перегляд зарплатні та кар'єрне зростання. 8,1% опитуваних позбавлені такої можливості. Водночас 0,7% не пропонували підвищень і до вторгнення.

Інфографіка: ITExpert

З «плюшок» IT-компанії найчастіше пропонують співробітникам:

привітання та подарунки від компанії (61,8%);

внутрішнє навчання (57,4%);

компенсацію зовнішнього навчання чи сертифікацій (57,4%);

медичне страхування (55,9%);

програми менторингу (52,9%);

оплату коворкінгу (41,9%);

компенсацію занять спортом (35,3%);

регулярні офлайн тімбілдінги (33,1%).

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На останньому місці масаж в компанії (6,9%), консультації корпоративного лікаря (6,9%) та йога чи спортивні зайняття в офісі (10,3%).

Інфографіка: ITExpert

Серед нововведень, які зʼявились у соцпакеті IT-компанії після початку повномасштабної війни:

виплати компенсацій коворкінгу,

відшкодування ментального здоров’я та волонтерські дні,

під час блекаутів за запитом компанії компенсували $1500 за купівлю генератора чи Starlink,

збереження робочого місця колегам, які доєдналися до лав ЗСУ.

Марія Куцевол, Recruitment Team Lead в ITExpert, зазначила, що кандидати надають перевагу компанії, про яку можна знайти більше відгуків та інформації. Крім того, серед трендів, які панують серед айтішників: іноземці перепитують, чи є опціони, повний ремоут та екстрагнучкий робочий день, українці ж в першу чергу звертають увагу на стабільність.

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Серед важливих факторів для них, за словами Куцевол, страхування, кількість днів відпустки + лікарняних, можливість бронювання від мобілізації, надання техніки для роботи.

Дещо рідше запитують про компенсацію навчання. За замовчуванням у топі очікувань і ринкова заробітна плата (досвідчені IT-фахівці не будуть йти на роботу з низькою зарплатнею, але ланчами в офісі).

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