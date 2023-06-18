Які бонуси та плюшки під час війни надають ІТ-компанії своїм працівникам — дослідження — Finance.ua
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Які бонуси та плюшки під час війни надають ІТ-компанії своїм працівникам — дослідження

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Які бонуси та плюшки під час війни надають ІТ-компанії своїм працівникам — дослідження
Які бонуси та плюшки під час війни надають ІТ-компанії своїм працівникам — дослідження, Фото: freepik.com
Рекрутингова агенція ITExpert провела дослідження щодо актуального соцпакета та інших умов праці для IT-фахівців.
Згідно з отриманими даними, майже 74% компаній мають гібридний формат роботи, офіс чи віддалена робота за бажанням IT-співробітника, ремоут доступний у 14,7%.
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Інфографіка: ITExpert
Інфографіка: ITExpert
За результатами травня 2023 року, 50,7% компаній не призупиняли перегляд зарплатні та кар'єрне зростання. 8,1% опитуваних позбавлені такої можливості. Водночас 0,7% не пропонували підвищень і до вторгнення.
Інфографіка: ITExpert
Інфографіка: ITExpert

З «плюшок» IT-компанії найчастіше пропонують співробітникам:

  • привітання та подарунки від компанії (61,8%);
  • внутрішнє навчання (57,4%);
  • компенсацію зовнішнього навчання чи сертифікацій (57,4%);
  • медичне страхування (55,9%);
  • програми менторингу (52,9%);
  • оплату коворкінгу (41,9%);
  • компенсацію занять спортом (35,3%);
  • регулярні офлайн тімбілдінги (33,1%).
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На останньому місці масаж в компанії (6,9%), консультації корпоративного лікаря (6,9%) та йога чи спортивні зайняття в офісі (10,3%).
Інфографіка: ITExpert
Інфографіка: ITExpert
Серед нововведень, які зʼявились у соцпакеті IT-компанії після початку повномасштабної війни:
  • виплати компенсацій коворкінгу,
  • відшкодування ментального здоров’я та волонтерські дні,
  • під час блекаутів за запитом компанії компенсували $1500 за купівлю генератора чи Starlink,
  • збереження робочого місця колегам, які доєдналися до лав ЗСУ.
Марія Куцевол, Recruitment Team Lead в ITExpert, зазначила, що кандидати надають перевагу компанії, про яку можна знайти більше відгуків та інформації. Крім того, серед трендів, які панують серед айтішників: іноземці перепитують, чи є опціони, повний ремоут та екстрагнучкий робочий день, українці ж в першу чергу звертають увагу на стабільність.
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Серед важливих факторів для них, за словами Куцевол, страхування, кількість днів відпустки + лікарняних, можливість бронювання від мобілізації, надання техніки для роботи.
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Дещо рідше запитують про компенсацію навчання. За замовчуванням у топі очікувань і ринкова заробітна плата (досвідчені IT-фахівці не будуть йти на роботу з низькою зарплатнею, але ланчами в офісі).
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За матеріалами:
dev.ua
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