Як українські айтівці впливають на світові технології (інфографіка) — Finance.ua

Як українські айтівці впливають на світові технології (інфографіка) Сьогодні 17:05 — Технології&Авто

Як українські айтівці впливають на світові технології (інфографіка)

Користуючись інтернетом, люди у всьому світі приблизно 50 разів на день взаємодіють із рішеннями, створеними за участі українських фахівців. Українські інженери стоять за розробкою технологій для донації крові, автопілоту для автомобілів, захисту Wi-Fi роутерів, створення світових музичних хітів та безлічі інших. У GlobalLogic показали, як розробки за участю українських інженерів впливають на світ.

На світовому IT ринку українських інженерів цінують за їх талант, технічні компетенції та, як показав минулий рік, стійкість і вміння досягати результату за будь-яких обставин. У 2022 році IT-галузь стала єдиною в Україні, яка зростає навіть під час повномасштабної війни та продовжує відігравати важливу роль у розвитку технологій у світі. У GlobalLogic розповіли, як їх проєкти покращують якість життя мільйонів людей у світі.

Наприклад, рішеннями українських фахівців у медичній сфері користуються понад 22 мільйони людей: 70% західного медичного ринку працює з програмним забезпеченням для обладнання донації крові, розробленим в Україні. Упродовж останніх кількох років інженери також допомагають розробляти нове покоління дефібрилятора для спеціальних служб, зокрема для військових та поліції, створюють керовані імпланти з пригнічення болю та складне обладнання реанімаційних систем, що застосовується і в Україні.

У сфері безпеки українські інженери залучені до створення автопілоту, технології якого можуть запобігти понад 50 тисячам аварій у світі щороку. А 23 мільйони європейських користувачів Wi-Fi роутерів захищені від кіберзагроз завдяки рішенню, розробленому в Україні. І саме в партнерстві з українською командою розроблено програмно-апаратний комплекс на базі Wi-Fi технологій, який дозволяє встановлювати бездротовий широкосмуговий зв’язок у радіусі до 100 кілометрів від базової станції. Особливе значення ця технологія має для регіонів, де неможливо прокласти дротовий інтернет, наприклад у віддалених місцевостях, або навіть у зонах катастроф та місць роботи рятувальних команд.

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У телеком-сфері українці створюють цифрові продукти для 3 з 5 найбільших виробників телекомунікаційного обладнання у світі, розробляючи технології, які використовують 50% усіх абонентів мобільного зв’язку та інтернету. І понад 70% світової комерційної музики створюється завдяки розробкам, до яких залучені українські інженери. Зокрема, цим програмним забезпеченням користуються такі світові музичні гіганти як Maroon 5 і Linkin Park, та звукові студії, що створили саундтрек до серіалу «Гра Престолів».

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