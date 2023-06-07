У травні збільшилась кількість вакансій для ІТ-спеціалістів: кого шукали найчастіше — Finance.ua

У травні збільшилась кількість вакансій для ІТ-спеціалістів: кого шукали найчастіше Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

У травні збільшилась кількість вакансій для ІТ-спеціалістів: кого шукали найчастіше

У травні кількість вакансій для ІТ-спеціалістів збільшилася і доволі суттєво — на 17%.

Про це свідчать результати дослідження Dou.ua.

Усього за минулий місяць на jobs.dou.ua було опубліковано 3802 вакансії (+576). Це майже стільки ж, як у січні та березні цього року, отож 2023-й поки що досить стабільний. Але показник цього місяця на 27% менший, ніж у травні 2022-го, і на 60% менший, ніж у травні 2021-го.

Якщо порівняти травень 2022-го і травень 2023-го за кількістю вакансій, лише 12 категорій мають позитивну динаміку. Майже всі з них — нетехнічні.

Тим часом 31 категорія показує негативну динаміку, у 15 з них — зменшення на понад 40%. Примітно, що в травні минулого року категорії QA та Front-end мали понад 400 вакансій кожна, нині — 172 і 175 відповідно.

Таблиця: Dou.ua

Якщо порівняти квітень і травень 2023-го, лише у восьми категоріях зменшилася кількість вакансій, а у 35 — збільшилася.

У травні поки що найбільший у 2023 році показник кількості вакансій має низка категорій. Серед технічних це Analyst, Architect, Design, Other, Product Manager, з окремих технологій — Blockchain, Golang, Node. js, Salesforce, з нетехнічних — Marketing, SEO, Support.

Зауважимо, що за останні півтора року поступово зменшився попит на Ruby-розробників: від 101 вакансії у січні 2022-го до 14 у травні цьогоріч.

Довідка Finance.ua:

портал dev.ua провів опитування серед ІТ-спеціалістів, чи доводилося їм працювати на кількох проєктах. Тільки третина IT-фахівців ніколи не працювали одночасно на двох проєктах. Водночас майже 24% опитаних практикують таку роботу на регулярній основі;

пошук роботи в ІТ для новачків нині — тривалий процес. 59% тих, хто знайшов першу роботу в ІТ торік, витратили на пошук понад два місяці.

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