Скільки ІТ-фахівців працюють одразу на кількох проєктах — дослідження — Finance.ua
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Скільки ІТ-фахівців працюють одразу на кількох проєктах — дослідження

Особисті фінанси
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Скільки ІТ-фахівців працюють одразу на кількох проєктах — дослідження
Скільки ІТ-фахівців працюють одразу на кількох проєктах — дослідження
Портал dev.ua провів опитування серед ІТ-спеціалістів, чи доводилося їм працювати на кількох проєктах.

Чи працювали ви колись одночасно на кількох проєктах від різних замовників:

Інфографіка: dev.ua
Інфографіка: dev.ua
Тільки третина IT-фахівців ніколи не працювали одночасно на двох проєктах. Водночас майже 24% опитаних практикують таку роботу на регулярній основі.

Чи є заборона у компаніях на паралельну роботу на кількох проєктах

Більшість ІТ-фахівців (майже 80% опитаних) зауважили, що таких обмежень компанія не вказує, проте краще про додаткову роботу основному роботодавцю не знати.
Водночас у деяких компаніях заборона про «сидіння одразу на двох стільцях» офіційно прописана в контракті, за порушення цієї норми працівникам виписують штраф. Про такі обмеження повідомили майже 21% респондентів.
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Є окремі випадки, як такої заборони немає, але компанія ставить ультиматум, що в робочий час не можна працювати над чимось іншим, окрім проєкту компанії. Але зазвичай роботодавці дозволяють працювати на різних проєктах у межах однієї компанії.
На запитання про те, чи погоджували айтішники з основним роботодавцем роботу на додатковому проєкті, відповідали так:
Інфографіка: dev.ua
Інфографіка: dev.ua
Тобто здебільшого другий проєкт — це таємниця.
Нагадаємо, у квітні загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua зменшилася. Проте якщо порівнювати з минулим роком, стало більше нетехнічних вакансій, особливо для початківців. Тим часом конкуренція серед кандидатів зростає вже рік і є рекордною.
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Раніше DOU провів дослідження, скільки Trainee/Junior-спеціалістів ІТ-компанії потребували у 2022 році, за допомогою яких каналів їх найняли і які плани щодо найму початківців у 2023-му. Усього за минулий рік вони найняли 3989 початківців в Україні та 185 за кордоном (враховували лише тих, хто сплачує податки в Україну), найбільше Software Engineers і Support-фахівців.
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За матеріалами:
dev.ua
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