Скільки ІТ-фахівців працюють одразу на кількох проєктах — дослідження — Finance.ua

Скільки ІТ-фахівців працюють одразу на кількох проєктах — дослідження Сьогодні 11:05 — Особисті фінанси

Скільки ІТ-фахівців працюють одразу на кількох проєктах — дослідження

Портал dev.ua провів опитування серед ІТ-спеціалістів, чи доводилося їм працювати на кількох проєктах.

Чи працювали ви колись одночасно на кількох проєктах від різних замовників:

Інфографіка: dev.ua

Тільки третина IT-фахівців ніколи не працювали одночасно на двох проєктах. Водночас майже 24% опитаних практикують таку роботу на регулярній основі.

Чи є заборона у компаніях на паралельну роботу на кількох проєктах

Більшість ІТ-фахівців (майже 80% опитаних) зауважили, що таких обмежень компанія не вказує, проте краще про додаткову роботу основному роботодавцю не знати.

Водночас у деяких компаніях заборона про «сидіння одразу на двох стільцях» офіційно прописана в контракті, за порушення цієї норми працівникам виписують штраф. Про такі обмеження повідомили майже 21% респондентів.

Є окремі випадки, як такої заборони немає, але компанія ставить ультиматум, що в робочий час не можна працювати над чимось іншим, окрім проєкту компанії. Але зазвичай роботодавці дозволяють працювати на різних проєктах у межах однієї компанії.

На запитання про те, чи погоджували айтішники з основним роботодавцем роботу на додатковому проєкті, відповідали так:

Інфографіка: dev.ua

Тобто здебільшого другий проєкт — це таємниця.

Нагадаємо, у квітні загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua зменшилася . Проте якщо порівнювати з минулим роком, стало більше нетехнічних вакансій, особливо для початківців. Тим часом конкуренція серед кандидатів зростає вже рік і є рекордною.

Раніше DOU провів дослідження , скільки Trainee/Junior-спеціалістів ІТ-компанії потребували у 2022 році, за допомогою яких каналів їх найняли і які плани щодо найму початківців у 2023-му. Усього за минулий рік вони найняли 3989 початківців в Україні та 185 за кордоном (враховували лише тих, хто сплачує податки в Україну), найбільше Software Engineers і Support-фахівців.

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