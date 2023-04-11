Стан українського ІТ-ринку під час війни. Чи підвищували зарплати айтівцям протягом року (інфографіка) — Finance.ua

Стан українського ІТ-ринку під час війни. Чи підвищували зарплати айтівцям протягом року (інфографіка) Вчора 08:03 — Особисті фінанси

Стан українського ІТ-ринку під час війни. Чи підвищували зарплати айтівцям протягом року (інфографіка)

Протягом останнього року більшість компаній намагалися повною мірою виконувати свої фінансові зобов’язання перед співробітниками. Тільки 15% опитаних зауважили, що компанія урізала виплати після початку повномасштабного вторгнення: найчастіше бонуси (9%), рідше — зарплати й інші грошові виплати (по 5%).

Про це свідчать результати дослідження Dou.

Інфографіка: Dou

У яких компаніях найчастіше зменшували зарплати

Найчастіше до урізань вдавалися державні та комунальні підприємства й організації — про зменшення розміру виплат сказали 39% співробітників.

Продуктові компанії теж дещо частіше зменшували зарплати та бонуси (про це повідомили 17% їхніх співробітників), порівняно з аутсорсинговими та аутстафінговими компаніями і стартапами (13–14%).

Великі компанії від 200 співробітників намагалися не зменшувати зарплати. Тільки 3–5% фахівців звідти зауважили, що компанія урізала зарплати, проти 8% з-поміж співробітників менших компаній. Бонуси найчастіше зменшували компанії на 10–50 співробітників (11%).

Затримки у виплаті зарплат

Затримки у виплаті зарплат чи бонусів протягом останнього року теж траплялися вкрай рідко: тільки 8% опитаних сказали, що компанія затримувала платежі, а 4% зазначили, що затримують зараз.

У маленьких і середніх компаніях це траплялося частіше, ніж у великих. 17% фахівців у компаніях до 10 людей повідомили, що виплати затримували, проти 3% у компаніях на 1000 і більше співробітників.

Державні підприємства та організації, стартапи та продуктові компанії затримували виплати співробітникам дещо частіше за аутсорсингові та аутстафінгові.

Інфографіка: Dou

Перегляд зарплат

39% фахівців мали плановий перегляд зарплати протягом останнього року. 11% отримали підвищення зарплати через зміну тайтлу. 43% опитаних не мали підвищень зарплати за останній рік.

Аутсорсингові, аутстафінгові та продуктові компанії частіше збільшували зарплати своїм співробітникам: близько половини їхніх фахівців отримали підвищення. Стартапи та державні й комунальні підприємства робили це рідше — підвищення отримали 36% і 29% їхніх співробітників.

Інфографіка: Dou

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