IT-ринок праці під час війни: 13% айтівців без роботи, ще половина боїться її втратити — Finance.ua

IT-ринок праці під час війни: 13% айтівців без роботи, ще половина боїться її втратити Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

IT-ринок праці під час війни: 13% айтівців без роботи, ще половина боїться її втратити

У лютому 2023 року DOU провели велике опитування українських ІТ-спеціалістів, щоб зрозуміти, що відбувається на ринку праці.

Із цікавого: 16% айтівців були звільнені з проєкту чи компанії після 24 лютого 2022-го, а 38% спеціалістів в Україні вважають, що кількість робочих місць в IT цього року зменшиться.

Cкільки айтівців сидять без роботи

Ситуація із зайнятістю однакова як серед фахівців в Україні, так і серед тих, хто виїхав за кордон. 84% опитаних (окрім тих, то шукає першу роботу в ІТ) нині працюють. 9% втратили роботу і шукають нову, ще 4% — на бенчі або в неоплачуваній відпустці. Ще 2% не працюють, але й не шукають роботу (декретна відпустка, сабатікал тощо).

Попри це майже немає фахівців, які б змінили ІТ на іншу сферу — як серед початківців, так і серед досвідчених айтівців.

40% фахівців шукали нову компанію чи проєкт

Хоча 84% опитаних нині працюють, 40% довелося шукати нову компанію чи проєкт у 2022 році — як в Україні, так і за кордоном. Лише 60% айтівців продовжили працювати у своїй компанії чи проєкті після початку повномасштабного вторгнення.

Попри повномасштабну війну нерідко фахівці самі залишали компанії: 14% опитаних у 2022-му пішли з компанії з власної ініціативи. Частіше за інших вирішили звільнялися фахівці рівня Senior (17%), DevOps/SRE (26%), спеціалісти з продажів (24%), маркетингу, PR, SEO (17%). Рідше за інших самі покидали компанії чи проєкти тестувальники (9%). Серед мотивів людей, які за власним бажанням пішли з компанії, тимчасово не працюють і не шукають роботу, — потреба зробити перерву, відпочити.

Як і в Україні, за кордоном найчастіше втрачали роботу українські айтівці рівня мідл і нижче. 18% мідлів і 22% джунів за кордоном не працюють: на бенчі 5% та 6% відповідно, втратили роботу і шукають нову — 10% та 13%. Найчастіше за кордоном продовжують працювати ліди — 93% з них.

Найчастіше втрачали роботу ІТ-фахівці з таких міст:

Хмельницького (29% втратили роботу, потрапили на бенч чи зробили паузу в роботі),

Полтави (28%),

Чернігова (23%),

Чернівців (21%),

Одеси (20%).

Серед айтівців, які виїхали за кордон, продовжують працювати близько 90% фахівців у Польщі, Румунії, Болгарії та Туреччині. У пошуках нової роботи найчастіше айтівці, які поїхали до Великої Британії та США (близько 20%)

Прогнози на 2023 рік: чи буде гірше

Українські ІТ-фахівці песимістично оцінюють перспективи галузі на 2023 рік: 38% спеціалістів в Україні й 48% за кордоном вважають, що у 2023 році українське ІТ чекає зменшення кількості робочих місць.

Досвідчені фахівці й ті, хто спілкується з клієнтами, дають гірші прогнози, ніж решта: понад 40% сеньйорів, лідів, архітекторів, СЕО/СТО, а також фахівців з менеджменту проєктів та продажів в Україні, вважають, що ситуація буде погіршуватися.

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Нинішня ситуація з роботою теж впливає на оцінку ІТ-фахівцем майбутнього. Близько половини опитаних, які втратили роботу і нині шукають нову, вважають, що стан індустрії буде погіршуватись. Працевлаштовані частіше вважають, що ситуація стане кращою або залишиться такою, як сьогодні.

Очікування від 2023 року впливають на бажання фахівців виїхати за кордон. 34% чоловіків хотіли б покинути країну, якби була така можливість. Серед тих, хто вважає, що цей рік буде гірший за попередній у контексті роботи, поїхали б уже 43%.

Досвідчені фахівці дещо частіше говорять про бажання релокуватися за кордон: хотіли б переїхати 38% архітекторів і 36% сеньйорів проти 27% інтернів і 32% джунів.

Близько половини українських айтівців бояться звільнень: 48% фахівців в Україні й 45% за кордоном відзначили, що трохи чи сильно хвилюються через можливу втрату роботи. Найбільше стурбовані цим фахівці, які потрапили на бенч або в неоплачувану відпустку — більше як 70% з них. Досвід звільнення у 2022 році теж впливає, але тільки на фахівців, які перебувають в Україні: 61% тих, кого звільняли у 2022 році і хто знайшов нову роботу після цього, хвилюються через ризик знову втратити її.

Тестувальників частіше за інших турбує можлива втрата роботи: 59% фахівців в Україні та 52% за кордоном. В Україні частіше за інших з цього приводу висловлюють занепокоєність спеціалісти з HR та рекрутингу (49%), дизайнери (49%), РМ та аналітики (по 48%). 53% HR і рекрутерів, які опинилися за кордоном, переживають через ризик втратити місце.

В Україні частіше стурбовані можливими звільненнями фахівці на позиціях від інтернів до сеньйорів, а ліди та архітектори почуваються впевненіше. Серед фахівців, які переїхали за кордон, немає чіткої прив’язки до тайтлу: цим питанням стурбовані понад 50% як джунів, так і архітекторів.

Попри складнощі з пошуком роботи, 74% опитаних вважають, що у 2023 році ІТ-сфера не втратить своєї привабливості для новачків і кількість охочих розпочати кар’єру тут зростатиме. Найчастіше таку думку висловлюють ті, хто сам шукає першу роботу в ІТ, інтерни та джуни (близько 80%). ІТ-фахівці, які зараз шукають роботу або опинилися на бенчі, навпаки, рідше думають, що кількість новачків в ІТ у 2023 році зростатиме.

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