Чого чекати українським айтівцям у 2023 — прогноз засновника Djinni — Finance.ua
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Чого чекати українським айтівцям у 2023 — прогноз засновника Djinni

Особисті фінанси
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Чого чекати українським айтівцям у 2023 — прогноз засновника Djinni
Чого чекати українським айтівцям у 2023 — прогноз засновника Djinni
Макс Іщенко, засновник порталу DOU та сайту з пошуку роботи в IT Djinni опублікував власний прогноз щодо українського IT-ринку на 2023 рік.
«Якщо дуже коротко: буде гірше. Цей рік буде навіть складніший, ніж 2022», — пише він.
За його словами, це зрозуміло навіть по цифрах на Djinni.
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«По-перше, ми бачимо це по наших внутрішніх дашбордах та цифрах на Джині. Вакансій менше, відгуків більше, активність компаній, доходи. По-друге, нам про це кажуть компанії. Рекордні бенчі (співробітник аутсорс-компанії, який не задіяний у комерційному проекті, але отримує зарплату в повному обсязі та зберігає соціальний пакет. — Ред.) у великих аутсорсерів, найми в Україні зупиняються та/або переносяться в більш безпечні локації, бо цього вимагають клієнти. Компанії не мають прогнозу по найму навіть на короткий строк (3-5 міс.), лише „на зараз“. По-третє, користувачі. Ось наприклад цифри з нашого телеграм — лише 23% вірять, що буде краще», — пише Іщенко.
Чого чекати українським айтівцям у 2023 — прогноз засновника Djinni
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Він каже, що є дві основні причини для погіршення ситуації: глобальне «охолодження» ринків та війна.
«Є дві причини — більш реалістична (песимістична) оцінка війни та глобальне „охолодження“ ринків. Але головне безумовно війна. Якщо в перші місяці після вторгнення клієнти казали „ми вас підтримаємо“ і „ми готові почекати“ зараз всім зрозуміло, що війна швидко не закінчиться. Плюс додали песимізму масовані обстріли та блекаути у листопаді-грудні», — пояснює Іщенко.
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Активність international компаній на Джині:
Чого чекати українським айтівцям у 2023 — прогноз засновника Djinni
Є зростання до травня 2022, потім падіння-відновлення, потім друга хвиля падіння з початком блекаутів. Замовники адаптуються під нові реалії — шукають заміну українським розробникам.
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Українські компанії адаптуються теж — відкривають нові офіси, шукають клієнтів які готові працювати з Україною навіть в таких умовах, але за «кращою» ціною і т.д.
Ще одна ілюстрація з свіжої аналітики:
Чого чекати українським айтівцям у 2023 — прогноз засновника Djinni
За словами засновника Djinni, ситуація важка, проте не критична.
«То що, все погано? Ніт. Звісно ситуація важка, але кому в Україні зараз легко? Треба готуватися морально, що швидкої перемоги не буде, але ми все одно переможемо. Все буде добре», — заявив Макс Іщенко.
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За матеріалами:
dev.ua
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