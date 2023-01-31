ІТ-індустрія — єдина галузь, що зростає: обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з 2021 — Finance.ua

ІТ-індустрія — єдина галузь, що зростає: обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з 2021 Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у $7,34 млрд, про що свідчать дані Національного банку України. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Про це повідмила Асоціація « IT Ukraine ».

Станом на 1 січня 2023 року сума податків та зборів до зведеного бюджету України, сплачених ІТ-бізнесом, складає 32,2 млрд грн., Це на 4,4 млрд грн. та на 16% більше за минулорічний показник. При цьому збільшилась кількість платників податків за ІТ-КВЕДами, а саме фізичних осіб — підприємців.

Саме завдяки збереженню темпів зростання, працюючий ІТ-бізнес підтримує економіку та Збройні сили України, створює нові робочі місця під час війни, реалізовує гуманітарні ініціативи, і таким чином робить свій внесок в Перемогу.

"Для експортного IT-сектору такі показники були очікувані, адже компанії успішно запроваджують заходи щодо підтримки безперервності бізнесу та створення умов для безпечної роботи ІТ-спеціалістів.

Як сказано в повідомленні, наші компанії успішно долають усі перешкоди, навіть блекаути та суттєві перебої зі зв’язком, тому здатні забезпечити зростання галузі, хоч і сповільнене.

Цифра у більше ніж сім мільярдів доларів від експорту комп’ютерних послуг унікальна ще тим, що це найбільший показник за всю історію існування української ІТ-галузі, який був досягнутий саме під час війни", — зазначив Костянтин Васюк, виконавчий директор IT Ukraine Association.

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