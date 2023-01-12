Скільки заробляють українські айтівці: результати опитування — Finance.ua

Скільки заробляють українські айтівці: результати опитування Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Скільки заробляють українські айтівці: результати опитування

Редакція ain.ua провела анонімне опитування, аби з’ясувати середній рівень зарплат працівників IT-сфери. У процесі аналізу результатів аналітики підрахували медіани зарплат респондентів, розділивши їх на 4 категорії.

В опитуванні 2022 року взяли участь 3007 респондентів. Серед них більшість чоловіків (75,9%), з яких 42% працюють у сфері Software Engineering. Найпопулярнішою сферою серед жінок залишається маркетинг (15,3% учасниць опитування), однак з цим беззаперечним лідером попередніх опитувань майже вирівнялись сфери QA (14,3%) і HR/Recruiting (12,9%). Вікова медіана становила 32 роки.

Медіани зарплат

Business

Data Analyst стали лідерами за зарплатною медіаною серед бізнес-фахівців рівня Senior і Team Lead. Вона склала $4200 і перевищила медіану торішніх лідерів Product Owner. В рамках цієї професії медіана значно виросла на рівні Senior та Middle і трохи зросла для Junior-рівня. Найвища медіана рівня Junior у Business Analyst ($1165). Це лідерство вони зберегли з минулого року. Просіла зарплатна медіана у Game Designer: незначно у фахівців рівня Middle і дуже помітно у Senior (з $4000 до $2700).

Медіани зарплат Marketing Manager всіх рівнів впали в середньому на $300. Найбільше на рівнях Junior і Middle заробляють працівники Affiliate маркетингу. SEO та PPC, як і минулого разу, мають майже рівні медіани. Медіани зарплат PR-ників так само лишились практично незмінними.

Максимальна зарплата серед респондентів, зайнятих у сфері аналітики, — $8800 у Data Analyst. Цікаво, що максимальна зарплата, вказана серед маркетологів ($5000) вказана у респондентки рівня Team Lead, яка займається SMM.

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Медіана зарплат Sales Manager різних рівнів сінйорності зросла на $100-200 з часу публікації попереднього репорту. Не варто забувати, що більшість менеджерів з продажу отримують фіксовану ставку, яка і була вирахувана, але також представники цієї сфери найчастіше отримують бонуси та надбавки, про які ми ще згадаємо у цьому матеріалі.

Медіана у Junior Support/Call center впала з $638 до $490. На $100 меншою стала і медіана рівня Senior. Найвища медіана в цій сфері залишається у Senior Technical Support, яка становить $1900. Фахівці, які використовують в роботі англійську мову, отримують більше, ніж інші фахівці. Senior Support/Call center з основною мовою роботи «англійська» в середньому отримує $2050.

C-level

Найбільш високооплачуваними спеціалістом C-level все ще є General Manager (така посада значно частіше зустрічається у великих компаніях). Медіана зарплат у GM становила $6250. Незначно знизилась медіана COO. Медіана CEO (посада, яка зустрічається і в молодих стартапах, і у великих компаніях) знизилась з $4750 до $4000 за цей рік, в той час як у Admin Director медіана виросла на 35%.

Трохи виросла медіана у CTO — $5200 ($5000 того року). Зросли також медіани CPO, CAO, CFO, CHRO і CSO. Знизились вони у CMO і CLO (близько −5% у обох).

Цього року найвища медіана C-level у аутсорсингових компаніях ($5275), що вище за торішню медіану, але значно нижче за торішню медіану R&D офісів ($8000). Цього року медіана C-level у R&D офісах впала на 35%. Найнижча медіана зарплат в агентствах — $2800.

Special & Administration

Junior HR та Recruiter підняли свою медіану до $910 і $920 відповідно. Вдвічі зросла медіана Junior Researcher. У всіх професіях HR/Recruiter знизились медіани Senior-рівня в середньому на $300, найбільше у рекрутерів (з $2250 до $1700). Middle Recruiter і HR Generalist лишились на торішньому рівні оплати праці. Найвищі зарплати для рекрутерів незалежно від рівня сінйорності пропонують компанії з більш ніж 1500 працівниками (загальна медіана $2600).

У фінансових менеджерів та бухгалтерів медіана Junior спеціалістів впала з $678 до $490. Втім медіани Middle і Senior фахівців зросли на $100. Продовжується тенденція повільного зростання зарплат серед Junior і Middle юристів. А от Senior Lawyer втратили в зарплатах ($2400 минулого року і $2050 цього року).

Content

У сфері Content найвищу медіану зберігає Senior Video designer, зараз вона становить $3200, минулого року вона становила $2650. Медіана 2D/3D Artist Senior-рівня виросла і тепер становить $2900. Медіана Middle Writer майже досягла торішньої медіани рівня Senior і тепер становить $1200, а Senior Writer може розраховувати на медіану у $1600.

Ми також дослідили в яких компаніях групі Content платять більше, і з’ясували, шо спеціалісти рівня Middle і Senior можуть розраховувати на вищу винагороду в Retail-компаніях ($2300), а найнижча медіана у R&D офісах та аутсорсингових компаніях ($1350 і $1400 відповідно).

Development

Найпопулярнішою мовою програмування є JavaScript, ним користується 23,6% опитаних спеціалістів (минулого разу її вказали 24,4%). Другою за популярністю мовою стала Java (14,7%), третьою — C# (12,2%). Нагадаємо, що минулого року топ-3 складали JavaScript, PHP і Java. Тепер PHP вказали лише 11,5% респондентів (минулого року її вказали основною 15,9%). Серед додаткових мов тримає лідерство той самий JavaScript, друге і третє місце за TypeScript і SQL.

У 2021 році зарплати розробників зростали, прийнято вважати, що ринок у тому році був надзвичайно розігрітий. Чи змінилось щось із початком повномасштабного вторгнення? Згідно з опитуванням, зарплати виросли майже для кожної позиції в групі Development.

Якщо визначати найбільш добре оплачувані мови програмування, то вже другий рік поспіль найвищу медіану на рівні Senior має Ruby — $6000. Junior Ruby-розробники також мають найвищу стартову медіану — $1300. Найвища медіана серед Middle Developer збереглася у Kotlin-розробників — $3200, хоча і впала на $100 у порівнянні з минулим роком.

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