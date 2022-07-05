Зарплати українських розробників влітку 2022: найвищі у тих, хто переїхав за кордон — Finance.ua

Зарплати українських розробників влітку 2022: найвищі у тих, хто переїхав за кордон Вчора 09:04 — Особисті фінанси

Зарплати українських розробників влітку 2022: найвищі у тих, хто переїхав за кордон

Попри початок повномасштабної війни, зарплати українських розробників у першому півріччі 2022 року зросли: медіана в червні становила $3400 проти $3300 в грудні 2021 року. Про це свідчить червневе опитування порталу DOU.

Активніше збільшувалися зарплати досвідчених спеціалістів (рівня Senior та вище). Цікаво, що зарплати вищі за $10 000 на місяць отримують близько 1% українських розробників, а більші від $7500 — 4%.

У грудні 2021 року анкет від розробників було 8005 — на 6% більше, ніж сьогодні. Однак причин зменшення кількості відповідей аналітики назвати не можуть: це може бути як випадкове явище, що трапляється в опитуваннях, так і відображення змін в ІТ-спільноті (втрата роботи, мобілізація, переїзд за кордон та інші причини, які ускладнюють чи унеможливлюють участь в дослідженні).

Усі зарплати вказано в доларах США після сплати податків («чистими»), а для аналізу рівнів заробітної плати використано медіану

Портрет учасників опитування

Лише 4% опитаних втратили роботу через початок війни. Частина з них вже знайшла нове місце, у пошуку зараз перебувають тільки 2% розробників. Найчастіше втрачали роботу інтерни — 22%, 18% зараз шукають нову позицію, а ще у 20% зменшилася кількість роботи/проєктів.

Через війну 38% розробників довелося переїхати: 28% живуть зараз в іншому місті чи області в Україні, а 10% виїхали за кордон. Ще 23% переїжджали, але вже повернулися додому.

У Києві та Київській області нині мешкає 25% розробників (до війни — 42%). На другому місці Львів та область — тут 20% розробників проти 14% пів року тому. Третє місце ділять Дніпропетровська, Івано-Франківська та Вінницька області: в кожній мешкає близько 5%. В Харкові та області лишається близько 2% розробників (до війни — 13%). Частка Одеси та області теж дещо впала: зараз тут живе 3% розробників, а до війни — 5%.

1% респондентів приєдналися до ЗСУ, проте реальна частка може бути більшою, адже цій групі може бути складно чи неможливо брати участь в опитуваннях.

У мовах програмування значних змін за останні пів року не відбулося: JavaScript залишається найпопулярнішою мовою (22% розробників назвали її основною), далі йдуть C#/.NET та Java (кожна є основною для 15% розробників). Дещо зросла частка тих, для кого основна мова TypeScript (з 11% пів року тому до 13% зараз), а РНР — впала (з 11% до 9%).

Медіанні зарплати

Попри повномаштабне вторгнення росії, медіанні зарплати розробників дещо зросли. Середня зарплата фахівців у червні 2022 року становила $3400 проти $3300 в грудні 2021 року.

За посадами

Найпомітніше підвищилися зарплати розробників рівня Architect — з $6200 до $6600 за місяць. Медіанні зарплати Team/Tech Lead та Senior зросли на $200 (до $5200 та $4700 відповідно).

Зарплати менш досвідчених спеціалістів теж збільшувались: у Middle на $200, до $2600, у Junior та Intern — на $50 (до $950 та $450 відповідно).

За досвідом роботи в ІТ

Активніше зростали зарплати розробників, які працюють в ІТ понад шість років. Новачкам, які тільки прийшли в індустрію і працюють до пів року, платили навіть дещо менше, ніж у грудні 2021-го.

Після дев’яти років в ІТ та після семи років роботи за певною спеціальністю зарплата розробника практично перестає зростати.

За містами

В Україні найвищі зарплати розробників зараз у Київській, Львівській та Закарпатській областях ($3600). Медіанна зарплата в Києві дещо впала, якщо порівнювати з груднем 2021 року (на $200), а у Львові не змінилася.

Зарплати в інших містах-мільйонниках теж зменшилися. Зокрема, у Харкові на $420, до $2680. В Одесі — на $300, до $3000. В Дніпрі теж $3000, знизилася на $200.

Проте ситуація із зарплатами у містах нестабільна і буде змінюватися залежно від ситуації на фронті.

Найвищі зарплати у розробників, які переїхали за кордон через початок війни: їхня медіанна зарплата становить $4100 проти $3400 серед усіх розробників. Найвищі медіанні зарплати у тих, хто переїхав у Португалію ($5500), Іспанію ($4500) та Польщу ($4000).

За кордон частіше вирушали більш досвідчені спеціалісти: 54% з них мали рівень Senior і вище проти 45% розробників загалом. Крім того, релокувалися більш оплачувані фахівці: медіанні зарплати Middle+, які поїхали за кордон, вищі за медіанні зарплати спеціалістів такого рівня загалом по ринку.

За спеціалізацією

Традиційно зарплати Embedded-розробників, а також Back-end та Mobile дещо вищі, ніж у інших спеціалізацій: $3800, $3700 та $3600 відповідно проти $3400 загалом.

Ця різниця обумовлюється тим, що за цими спеціалізаціями працює більше досвідчених айтівців. Зарплати фахівців одного рівня, але різних спеціалізацій практично не відрізняються. Невелика різниця є в зарплатах інтернів та джунів, які займаються Embedded, а також Senior-розробників, які працюють у Back-end та Mobile — вони дещо вищі, ніж в інших спеціалізаціях.

За мовами програмування

Найвищі медіанні зарплати залишаються у Scala та Go-розробників ($5700 та $5000 відповідно). Ці мови використовують переважно досвідчені фахівці (74% Scala-розробників та 60% Go-розробників мають тайтл Senior та вище). Медіанні зарплати сеньйорів і мідлів, які пишуть цими мовами, вищі від середнього рівня.

Крім того, трохи більшими за середні є зарплати розробників, які обрали Kotlin ($4000), Ruby ($4000), Java ($3950) та Swift ($3800). Причому на всіх рівнях — від Junior до Senior.

Найменше отримують традиційно спеціалісти з 1С ($1725). Нижче середнього рівня зарплати в тих, хто пише на РНР ($3100) та SQL ($2925). Як і медіанні зарплати Dart ($3100), JS ($3000), C ($3000) та Salesforce Apex ($2500), проте лише через меншу кількість досвідчених спеціалістів, які ними користуються.

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