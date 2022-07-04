Яких ІТ-фахівців зараз шукають, і скільки їм готові платити — Finance.ua

Яких ІТ-фахівців зараз шукають, і скільки їм готові платити Вчора 13:01 — Особисті фінанси

Яких ІТ-фахівців зараз шукають, і скільки їм готові платити

Країна, економіка та ринок праці сьогодні переживають складний період. Війна стала причиною потужної кризи. Відновлення ринку праці після повного падіння, яке відбулося на початку війни, відбувається повільними темпами. У червні на кадровому порталі grc.ua вакансій у 4,5 разів менше, аніж було до війни.

Станом на червень пропозиції роботи для ІТ-спеціалістів складають 12,5% від усіх актуальних на сайті grc.ua. У відсотковому значенні це майже стільки, як було наприкінці 2021 року та навіть трохи більше, аніж у січні 2022 року. Проте, не зважаючи на високу частку вакансій ІТ-сфери у загальній структурі у відсотках, їх чисельність у натуральному значенні знизилася внаслідок кризи. Кількість вакансій для ІТ-спеціалістів у 4,8 разу менша, аніж була до війни.

Найбільше падіння кількості вакансій в ІТ-сфері на сайті grc.ua відбулося в квітні (у 6,6 разів менше, аніж у січні 2022), з травня прослідковується позитивна динаміка повільними темпами. Натомість активність пошукачів зросла, що у загальному тренді стану ринку праці у період війни.

Де найбільше роботи

Найбільше пропозицій роботи для ІТ-фахівців відкрито у Києві. Вакансії столичних ІТ-компаній складають половину (52%) від опублікованих у червні пропозицій роботи сфери інформаційних технологій. Львівський ІТ-кластер цього місяця шукає набагато менше фахівців, аніж у столиці. Вакансії для ІТ-вців у цьому регіоні складають лише 12% від усіх відкритих у сфері.

Цікавим є той факт, що війна змінила регіональну структуру ІТ-галузі. Якщо до початку війни найбільшими ІТ-кластерами були Київ та Харків, то сьогодні Київ відновив свої позиції, які були втрачені на початку війни. Львів сьогодні займає впевнену другу сходинку за кількістю пропозицій роботи. Від початку війни кількість ІТ-фахівців, які працюють у Львові, зросла більш ніж втричі. Деяка частина українських спеціалістів виїхала за кордон. До речі, як показує аналіз бази резюме на кадровому порталі grc.ua , протягом останніх місяців відчутно збільшилася кількість тих, хто готовий виїхати задля роботи. Якщо протягом 2021 року цей показник складав 34% від усіх резюме ІТ-спеціалістів, то з початком війни бажаючих виїхати майже половина (47%) від усіх ІТ-фахівців, що розмістили свої резюме.

Яких ІТ-фахівців шукають

Найбільше роботодавці ІТ-сфери шукають інженерів та розробників. Для цих фахівців опублікована найбільша кількість вакансій у червні у професійній сфері ІТ. Також затребуваними є спеціалісти з систем управління підприємством (ERP), web інженери та web майстри, спеціалісти підтримки, системні адміністратори.

Варто зазначити, що окрім суто технічних спеціалістів у сфері ІТ, 18% вакансій сьогодні відкрито для фахівців не технічних спеціалізацій. Дизайнери, технічні райтери, рекрутери, менеджери проектів та менеджери продуктів, менеджери з продажів ІТ продуктів, маркетологи. Отже, майже кожна п’ята вакансія в ІТ сфері для гуманітаріїв, або інших нетехнічних спеціалістів.

Традиційно найчастіше шукають спеціалістів, які мають досвід роботи від 1 до 3 років. Для них більше половини (56%) відкритих вакансій у сфері. Найменше роботи для досвідчених спеціалістів, лише 3% вакансій відкрито для тих, хто має понад 6 років професійного досвіду.

Зарплати в ІТ

Середня пропонована заробітна плата в професійній ІТ-сфері в червні становить 70 900 грн, і це набагато менше, аніж місяць тому. У травні середня зарплата в ІТ складала 103 500 грн.

У більшій частці вакансій (у 42%) зазначена найнижча зарплата у сфері — від 31 900 грн. У кожній п’ятій вакансії пропонують зарплату від 63 900 грн. У 17% пропозицій роботи озвучена зарплата від 95 900 грн. Високу зарплату від 127 900 грн пропонують у кожній десятій вакансій. Вакансій з найвищою щомісячною компенсацією від 159 900 грн 8% від усіх актуальних у сфері.

Рівень зарплати в ІТ-сфері залежить і від досвіду, і від спеціалізації.

Найвища середня заробітна плата у спеціалістів, які працюють над ігровим ПО. Їм пропонують у середньому 87 700 грн.

середня заробітна плата у спеціалістів, які працюють над ігровим ПО. Їм пропонують у середньому 87 700 грн. Web майстри та web інженери отримують у середньому 81 200 грн.

Теж високі зарплати пропонують спеціалістам з систем управління підприємством (ERP) — 77 800 грн, а також розробникам та програмістам — в середньому 76 000 грн.

Найнижчі зарплати у професійній сфері ІТ, інтернет, телеком у тих, хто спеціалізується на створенні контенту (в середньому 15 600 грн), у тестувальників (19 800 грн) та у фахівців телекомунікацій (17 000 грн).

зарплати у професійній сфері ІТ, інтернет, телеком у тих, хто спеціалізується на створенні контенту (в середньому 15 600 грн), у тестувальників (19 800 грн) та у фахівців телекомунікацій (17 000 грн). Невисокі зарплати роботодавці сфери пропонують також аналітикам (в середньому 26 300 грн), а також початківцям та тим, хто лише почав свій кар’єрний шлях у ІТ-сфері та має мінімальний досвід (в середньому 20 000 грн).

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