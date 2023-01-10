Ринок праці увірвався у 2023 рік з відновленням на 50%: де зростає попит та зарплати — Finance.ua

Ринок праці увірвався у 2023 рік з відновленням на 50%: де зростає попит та зарплати Сьогодні 13:09 — Особисті фінанси

Ринок праці увірвався у 2023 рік з відновленням на 50%: де зростає попит та зарплати

Український ринок праці зустрів Новий рік під вибухи шахедів, але попри всі негаразди відразу розпочав роботу. Шукачі активізувались вже 2 січня і в перший тиждень місяця показали активність вищу, ніж в аналогічні періоди за всі попередні 10 років. Роботодавці продовжують генерувати робочі місця і забезпечують надійний економічний тил. Тож ділимося спостереженнями та першими результатами 2023 року.

Американські гірки українського ринку праці

Повномасштабне вторгнення рф 24 лютого 2022 року спричинило найбільшу кризу на ринку праці України. До війни роботодавці розміщували на Work.ua щомісяця понад 100 000 вакансій. Вже у березні кількість пропозицій роботи впала в 15 разів. Відтоді місяць за місяцем ринок праці підіймався з колін й увійшов у 2023 рік, відновившись на половину від довоєнного рівня.

У грудні 2022 року кількість пропозицій роботи склала 53 179 вакансій. Попри очікуване зниження активності бізнесу в зимовий період, обстріли та блекаути, ринок праці показав кращий результат, ніж у грудні позаминулого року. У 2022 році сезонне зниження кількості вакансій порівняно з листопадом склало −3%, у 2021 році було −4%.

Ринок праці майже повністю українізувався. Наприкінці 2022 року роботодавці розмістили 89% вакансій українською мовою і лише 8% російською. Протягом 2023 року тенденція на посилення української зберігатиметься. Цікаво, що 8 років тому ситуація була майже протилежною — 16% вакансій українською і 80% російською.

Динамічне відновлення прифронтових регіонів

Під кінець року найбільшу динаміку відновлення у грудні порівняно з листопадом показали прифронтові регіони: Херсонська область — 66%, Миколаївська — 34%, Донецька — 30%, Харківська — 10%. Примітно, що після звільнення Херсону кількість вакансій в області зросла вчетверо — з 37 у жовтні до 164 у грудні.

Лідери за кількістю пропозицій роботи: Київська область — 15 590 вакансій, Львівська — 5 916, Дніпропетровська — 4 782, Одеська — 3 173 та Івано-Франківська — 1 912. У центрі та на півдні ринок праці відновився на 40%, у Львівській області — на 90%. Івано-Франківська область відновилася повністю — там пропозицій роботи вже більше, ніж було у грудні 2021 року.

Зростання попиту на зв’язківців, фінансистів і безпеківців

П’ятірка найзатребуваніших спеціалістів, для яких завжди є робота, протягом року незмінна й у грудні має такий вигляд:

продавець-консультант — 4 273 вакансії з середньою зарплатою 12 000 грн;

менеджер з продажу — 3 725 вакансій, 20 000 грн — середня зарплата;

бухгалтер — 2 042 вакансії, 15 000 грн — зарплата;

водій — 1 859 вакансій, 22 000 грн — зарплата;

кухар — 1 596 вакансій, 14 000 грн — зарплата.

До речі, найбільший приріст вакансій у грудні спостерігався за посадами «майстер з підключення інтернету» (+64% до листопада) та «патрульний поліції» (+63%).

Топ-5 категорій з найбільшою кількістю вакансій у грудні:

«Сфера обслуговування» — 9 208 вакансій;

«Робочі спеціальності, виробництво» — 8 376;

«Продаж, закупівля» — 7 746;

«Роздрібна торгівля» — 6 120;

«Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки» — 4 868.

Війна змінила ролі на ринку праці

У 2022 році ринок праці перейшов до роботодавців. Вакансій стало менше в рази, 30% українців втратили роботу . Попит на роботу зріс у п’ять разів. У березні на одну вакансію претендувало понад 100 шукачів. Станом на кінець 2022 року конкуренція серед шукачів суттєво знизилась.

Найбільша конкуренція шукачів на вакансію спостерігається у Харківській, Одеській, Київській, Вінницькій та Запорізькій областях. Найменша конкуренція, навіть нижча від довоєнного рівня, — у Закарпатській, Чернівецькій, Кіровоградській, Житомирській та Черкаській областях.

У 2022 році на ринку праці близько 2 мільйонів шукачів оновили або розмістили своє резюме. У грудні на ринку праці з’явилося на 35% менше нових кандидатів, ніж у грудні 2021 року. На фоні міграції українців за кордон, вступу до лав ЗСУ, перебоїв з електроенергією загальна кількість людей працездатного віку на ринку праці скоротилася. Роботодавці вже озвучили прогноз на 2023 рік про можливу нестачу кваліфікованих кадрів, якщо українці не почнуть повертатися з-за кордону.

Найбільше нових кандидатів у грудні 2022 року з’явилося в Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській області та серед тих, хто хоче працювати дистанційно, більшість за посадами: продавець-консультант, менеджер з продажу, водій, адміністратор та бариста, офіціант.

Зарплати впали в «зимову сплячку» в очікуванні зросту

Середня зарплата по Україні весь 2022 рік трималась на рівні 15 000 грн. При цьому найбільшу зарплату пропонували в Київській області — 17 500 грн та дистанційно — 22 500 грн. Проте у 2023 році роботодавці закладають підвищення зарплат від 8% до 30% залежно від сфери бізнесу. Зростання зарплат буде залежати від військової та економічної ситуації в країні.

Найбільші зарплати (не ІТ і не керівники) у грудні пропонували за посадами: водій-міжнародник — 40 000 грн, автомаляр — 35 000 грн, рієлтор — 30 000 грн, дизеліст — 29 000 грн. До речі, зростання зарплат останнього пов’язане зі збільшенням використання і необхідності обслуговування генераторів.

Найменшу зарплату пропонують прибиральникам — 8 000 грн, асистентам ветеринарного лікаря — 9 000 грн та посудомийникам — 9 000 грн.

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