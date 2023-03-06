В Україні стало на 8 тис. менше айтівців. Де працює найбільше IT-фахівців — Finance.ua
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В Україні стало на 8 тис. менше айтівців. Де працює найбільше IT-фахівців

Особисті фінанси
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В Україні стало на 8 тис. менше айтівців. Де працює найбільше IT-фахівців
В Україні стало на 8 тис. менше айтівців. Де працює найбільше IT-фахівців
За рік кількість ІТ-спеціалістів в Україні скоротилася на 8 000. За минуле півріччя в 50 найбільших ІТ-компаніях стало менше на 5% фахівців, і більшість із них — технічні.
Як сказано в дослідженні Dou.ua, головна причина — релокація в закордонні офіси компаній і легалізація там.
Фактично українські IT-компанії продовжують активно зростати, але здебільшого вже не в Україні.

Загальна кількість спеціалістів

Загальна кількість спеціалістів в українському топ-50 продовжує скорочуватися, цього півріччя — на 5,3%, або 5200 фахівців. Нині у 50 найбільших IT-компаніях України працюють92,4 тисячі людей проти 100 тисяч у січні 2022 року.
Як пояснили компанії, це скорочення за деякими винятками не означає зменшення кількості фахівців у них. Айтівці переїхали за кордон працювати в інших офісах своїх компаній, легалізуються там і припиняють сплачувати податки в Україну.
Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua

«Велика п’ятірка»

Склад «великої п’ятірки» не змінився, однак EvoPlay піднялася на 4-ту сходинку замість Luxoft Ukraine. EvoPlay єдина з «великої п’ятірки» зберегла позитивну динаміку (+253 людини за минулі пів року).
Загалом же кількість спеціалістів у п’яти найбільших компаніях зменшилася на 3,3 тисячі людей.
Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua
EPAM традиційно на першому місці рейтингу, хоча зберігає суттєву негативну динаміку. У першому півріччі 2022-го кількість фахівців у компанії зменшилася на 1260, у другому — ще на 1255.
Значно більше спеціалістів, ніж у першому півріччі, втратила українська команда SoftServe (1468 осіб в другій половині 2022 року проти 164 — у першій половині).
GlobalLogic у першому півріччі зберігала позитивну динаміку, а в другому має мінус 444 людини.

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EvoPlay наразі зросла на 253 людини і пояснює це розширенням наявних проєктів і відкриттям нових.
Luxoft, як і інші компанії, пояснює негативну динаміку (-200 спеціалістів) легалізацією людей в інших локаціях.

Компанії продовжують відкривати нові офіси

У другому півріччі компанії продовжили активно відкривати нові офіси — щонайменше 27 компаній це зробили.
Найпопулярнішим українським містом стала Полтава: там з’явилося п’ять нових офісів IT-компаній. Також компанії обирали Одесу, Київ, Харків, Львів, Черкаси, Кропивницький, Ужгород, Тернопіль, Івано-Франківськ і Чернівці.
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Проте все ж більше нових офісів українські IT-компанії відкрили за кордоном. Лідирують такі локації, як Польща, Румунія, Колумбія, Індія, Португалія та Іспанія.

Плани компаній

Компанії мають помірні плани щодо розширення у першому півріччі 2023-го. Більшість планує набирати не більше як 200 фахівців. 11 компаній хочуть залишитися на тому ж рівні, а одна навіть планує скорочення.
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Активно релокувати людей компанії також не планують.
Відмітимо, що компанія GoIT — допомагає кожному досягти освітніх та кар’єрних цілей в IT. Крім цікавих проектів і інноваційної діяльності, робота в сфері інформаційних технологій має ряд вагомих переваг.

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За матеріалами:
Finance.ua
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