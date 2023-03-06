Ринок праці в лютому: вакансій більшає, а резюме меншає — Finance.ua
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Ринок праці в лютому: вакансій більшає, а резюме меншає

Особисті фінанси
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Ринок праці в лютому: вакансій більшає, а резюме меншає
Ринок праці в лютому: вакансій більшає, а резюме меншає
За рік від початку великої війни ринок праці стабілізувався: вакансій більшає, на відміну від резюме.
Про це свідчать дані Опендатабот.
Після рекордної кількості вакансій на початку року кількість оголошень від роботодавців продовжує рости.
Так, у лютому до січня кількість активних пропозицій про роботу зросла на 11%. Проте це все ще у півтора рази менше, аніж було у лютому 2022 року. Загалом у лютому на Work.ua було розміщено 66,2 тисячі вакансій.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот

Де додалось найбільше вакансій

Найбільший приріст вакансій за місяць зафіксовано на Кіровоградщині (+22%), Дніпропетровщині (+16%) та у Чернівецькій області (+15%). Пожвавішала бізнес-активність в областях, що потерпали від російської навали: +15% вакансій на Миколаївщині та Чернігівщині.
Після «піку» у січні, кількість нових та оновлених резюме за місяць зменшилась на 8% — до 402 тисяч. Для порівняння, у лютому 2022 року до початку повномасштабної війни було 385 тисяч резюме.

Хто шукає роботу

Резюме чоловіків за місяць поменшало на 7%, натомість жінки більш активно шукають нову роботу. Кількість жінок, які створили нове резюме, хоч й не змінилась за місяць, проте все ще залишається більшою.
Найбільше роботу шукає молодь у віці 16-24 років — їх майже вдвічі більше, аніж у віковій категорії 25-35. У лютому майже однакова кількість шукачів без досвіду та з досвідом 5+ років.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот

Ситуація в ІТ

За даними сервісу з пошуку роботи для ІТ-спеціалістів Djinni, кількість наймів фахівців у лютому зросла на 30% за місяць — 1154 прийнятих оферів. Цей показник повернувся до рівня 2022 року. Цікаво, що, перш ніж отримати офер, кандидати відгукуються, в середньому, на 25 вакансій впродовж трьох місяців.

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У решті показників лютий був не найкращим місяцем для ІТ:
  • компанії опублікували на сервісі 13 573 вакансії. Це на 1 059 менше, ніж у січні;
  • на 2% поменшало активованих кандидатів — до 21 170;
  • рекрутери зробили 74 тисячі запитів на контакти. Це найменший показник з 2020 року;
  • зарплати у наймах найдосвідченіших фахівців (5+років) знизились порівняно з лютим 2022.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Відмітимо, що компанія GoIT — допомагає кожному досягти освітніх та кар’єрних цілей в IT. Крім цікавих проектів і інноваційної діяльності, робота в сфері інформаційних технологій має ряд вагомих переваг.

Хочу працювати в IT

За матеріалами:
Finance.ua
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