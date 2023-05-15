Як українські ІТ-компанії наймають джуніорів під час війни (аналітика) — Finance.ua

Як українські ІТ-компанії наймають джуніорів під час війни (аналітика) Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Як українські ІТ-компанії наймають джуніорів під час війни (аналітика)

DOU провів дослідження, скільки Trainee/Junior-спеціалістів ІТ-компанії потребували у 2022 році, за допомогою яких каналів їх найняли і які плани щодо найму початківців у 2023-му. В опитуванні взяли участь 40 ІТ-компаній. Усього за минулий рік вони найняли 3989 початківців в Україні та 185 за кордоном (враховували лише тих, хто сплачує податки в Україну), найбільше Software Engineers і Support-фахівців. На жаль, у 2023 році майже половина опитаних компаній не запрошуватиме на роботу нових джуніорів узагалі, у інших — скромні плани.

Варто зазначити, що багато компаній не брали участі в опитуванні, адже припинили наймати джуніорів з 24 лютого 2022 року і нині не відновили найм або взяли за рік лише кілька нових людей. Одна компанія, яка не представлена в статті, повідомила, що частина початківців, яких працевлаштували торік, потрапили під скорочення.

Якщо поглянути на результати дослідження минулих років: у 2019 році — 55 компаній запросили на роботу понад 5370 початківців, у 2020-му — 89 IT-компаній найняли понад 4500 молодих фахівців, за 2021 рік немає даних, адже не проводили дослідження. Динаміка негативна, але все ж, попри війну, найм джуніорів торік тривав.

Позитивну динаміку зберегли лише ZONE3000 і Sigma Software. Інші компанії продовжували брати початківців, хоч і в менших обсягах.

Під джуніорами розуміються спеціалісти без досвіду роботи або з досвідом менше як рік (у деяких компаніях такі фахівці звуться Trainee або Intern).

Два роки тому опитані компанії більшість джуніорів найняли в Києві, Харкові та Львові (причому лідирував Харків), але нині ситуація змінилася. Найбільше початківців роботодавці торік запросили у Львові та Києві. Понад 200 людей припадає на Дніпро, Харків та Івано-Франківськ. Хоч і в незначних обсягах, але наймають джуніорів в усіх регіонах України.

Якщо поглянути на окремі спеціалізації, у лідерах — Software Engineers і Support-фахівці. Велика потреба була в QA-фахівцях. Серед інших популярних напрямів для джуніорів — DevOps, Admin and Operations, Marketing, Design і Data Science.

Серед розробників найбільше компанії найняли Java, Front-end та .NET-фахівців. Найменше — Go, PHP і Scala.

Майже половина компаній не планує набирати нових початківців. А ті, хто найматимуть джуніорів, будуть це робити в незначних обсягах (до 20 чи 50 спеціалістів).

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