Кількість ІТ-вакансій зменшується: кому найлегше знайти роботу — Finance.ua

Кількість ІТ-вакансій зменшується: кому найлегше знайти роботу Сьогодні 16:09 — Особисті фінанси

Кількість ІТ-вакансій зменшується: кому найлегше знайти роботу, Фото: freepik.com

У квітні загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua зменшилася. Проте якщо порівнювати з минулим роком, стало більше нетехнічних вакансій, особливо для початківців. Тим часом конкуренція серед кандидатів зростає вже рік і є рекордною.

Про це повідомляє Dou.

Кількість вакансій у квітні

У квітні компанії розмістили на jobs.dou.ua 3226 вакансій. Це найнижчий показник за останні три роки. Менше вакансій було лише у квітні 2020 року в пік коронакризи (2992 вакансії).

Близький до квітневого був рівень вакансій і в грудні цього року — 3276. А в березні 2022-го, у перший місяць повномасштабного вторгнення, було на 26% більше вакансій, ніж у квітні цього року.

Якщо порівняти нинішню ситуацію із тою, що була у квітні минулого року, стало помітно більше нетехнічних вакансій. На понад 50% зросла кількість позицій у категоріях SEO, Marketing, Sales, Finances тощо. При цьому у більшості технічних категорій значна негативна динаміка: 16 категорій мають падіння на більш ніж 50%.

Якщо порівняти березень і квітень 2023-го, то у квітні кількість вакансій незначно зросла лише у трьох категоріях: Unreal Engine, React Native та Unity. У решти категорій негативна динаміка, у 9 з них було опубліковано на 30% менше вакансій.

Для кого є найбільше роботи

Зменшення кількості вакансій у квітні спостерігається у всіх великих містах України, менше стало також ремоут-позицій і за кордоном. Вакансій для віддаленої роботи нині найбільше — 2238, однак і в них, як і в більшості міст, найнижчий показник за рік. Також у квітні поменшало вакансій за кордоном — 95 проти березня.

Найбільше вакансій нині в категоріях «від 3 до 5 років досвіду» та «від 1 до 3 років» (понад 1000 вакансій у кожній). Зменшення кількості вакансій у квітні відносно березня є у всіх категоріях, воно рекордне за рік для всіх, крім категорій «понад 5 років досвіду» і «без досвіду». У них були дещо нижчі показники у грудні торік і в лютому цього року.

Для найдосвідченіших фахівців (понад 5 років досвіду) у квітні було найбільше вакансій у категоріях Java, Front-end, Node. js, DevOps, .NET. Тим часом серед менш досвідчених спеціалістів найбільш потрібні нині маркетологи та сейлзи. Для фахівців з мінімумом досвіду (менше ніж рік або взагалі без нього) найбільше нетехнічних вакансій — Sales, Marketing, Support.

На які вакансії найбільше відгукуються

Середня кількість відгуків на одну вакансію у квітні рекордна — 28,5. Під час коронакризи у квітні 2020-го було в середньому 13,5 відгуки на вакансію.

Протягом останнього року незначне зменшення відгуків (на 1,28) було лише в жовтні 2022-го. Можливо, це пов’язано з вимкненнями електроенергії. А загалом протягом останнього року конкуренція серед кандидатів стрімко зростає.

Якщо порівняти кількість відгуків на вакансії у березні та квітні 2023-го, вона незначно знизилася в 15 категоріях, а у 28 — зросла. Серед популярних категорій найбільше зростання у Flutter, Scrum Master, React Native, iOS/macOS.

Конкуренція посилилася майже в усіх категоріях. Серед технічних посад найбільш стрімке зростання у QA, Project і Product Managers, Design. Серед нетехнічних найбільше за два роки зросла конкуренція в категоріях HR, Office Manager, Scrum Master.

Тим часом у Legal, Finances, Marketing, Copywriter, SEO кількість відгуків на вакансію дещо менша, ніж торік.

Якщо розглянути технології, помітно сильне зростання конкуренції серед фронтендерів — з 5,8 до 102,5 відгуки на одну вакансію. Також значно більше стало відгуків на Java, Flutter, iOS/macOS, .NET.

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