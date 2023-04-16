Цьогоріч продовжать скорочувати ІТ-фахівців (інфографіка) — Finance.ua

Цьогоріч продовжать скорочувати ІТ-фахівців (інфографіка) Сьогодні 08:42 — Особисті фінанси

Цьогоріч продовжать скорочувати ІТ-фахівців (інфографіка)

Майже 40% ІТ-фахівців повідомили, що їхня компанія звільняла співробітників протягом останнього року (близько 2% респондентів зазначили, що компанії мали скорочення, але відновили найм).

Про це повідомляє Dou.

Інфографіка: Dou

Найчастіше звільняли окремих співробітників (зауважили 20% опитаних), помітно рідше звільняли цілі команди (11%) чи звільняли в Україні, щоб найняти за кордоном (4%).

Найм працівників

Водночас 33% опитаних вказали, що їхня компанія продовжувала найм після початку повномасштабного вторгнення. Найчастіше темп наймання в цих компаніях зменшувався, якщо порівнювати з довоєнним рівнем (про це сказали 19% айтівців).

Продовжували наймати найчастіше продуктові компанії (42% фахівців звідти відповіли, що компанія набирала спеціалістів) і компанії середнього розміру — від 50 до 200 співробітників (41%). 39% айтівців, які працюють у державних чи комунальних підприємствах та установах, теж заявили, що найм тривав.

Чи планують скорочувати у 2023 році

11% працевлаштованих айтівців знають про прийдешні скорочення у своїх компаніях. Водночас керівники команд і компаній (рівня Lead та вище) частіше зазначають, що у планах є скорочення — про це сказали 15% з них. Така різниця може бути обумовленою кращою обізнаністю керівників щодо планів компанії.

Інфографіка: Dou

Лідери команд і компаній говорять про скорочення як технічних фахівців, так і нетехнічних. 13% повідомили, що компанія планує звільняти технічних спеціалістів (розробників — 12%, тестувальників — 10%, інших фахівців — 9%), 9% — нетехнічних.

Найчастіше про заплановані скорочення фахівців говорять керівники та лідери команд аутсорсингових компаній (20% планують звільнення технічних фахівців, 12% — нетехнічних) і стартапів (16% і 5%). Найрідше — продуктових компаній: тільки 7% знають про заплановані скорочення серед технічних спеціалістів, 8% — серед нетехнічних. У середніх компаніях (на 50–200 співробітників) фахівці рівня Lead+ теж рідше зауважують про заплановані звільнення (лише 7% — про технічних фахівців і 5% про нетехнічних).

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Dou За матеріалами:

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