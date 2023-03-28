Як довго українські ІТ-фахівці шукають роботу в Україні та за кордоном (інфографіка) — Finance.ua

Як довго українські ІТ-фахівці шукають роботу в Україні та за кордоном (інфографіка) Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Як довго українські ІТ-фахівці шукають роботу в Україні та за кордоном (інфографіка)

Після початку повномасштабного вторгнення 70% айтівці знайшли нову роботу в Україні і 72% за кордоном. В Україні дещо легше було знайти нову роботу фахівцям з Data Science / ML / AI та аналітикам: понад 80% тих, хто шукав, працевлаштувалися.

Про це свідчать дані дослідження Dou.ua.

Важчим пошук роботи в Україні був для РМ, HR/рекрутерів і дизайнерів: лише близько 65% пошукачів знайшли нове місце. За кордоном тяжче було тестувальникам (62% знайшли роботу) і дизайнерам (64%).

Інфографіка: Dou.ua

Серед айтівців в Україні, які знайшли нову роботу після початку повномасштабної війни, 81% працевлаштувалися в українських компаніях, а 39% — у закордонних компаніях чи проєктах (деякі фахівці змінювали роботу декілька разів). Серед тих, хто виїхав за кордон і працевлаштувався за останній рік, 55% знайшли роботу в українських компаніях чи проєктах, а 60% — у закордонних.

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В українські компанії частіше влаштовувалися фахівці з менеджменту проєктів і HR/ рекрутери. Технічні фахівці — розробники, тестувальники та DevOps — частіше за фахівців інших спеціалізацій знаходили нову роботу в закордонних компаніях і проєктах.

Інфографіка: Dou.ua

Як довго шукали роботу

Близько третини пошукачів знайшли роботу за місяць чи менше, ще близько 30% — за 1–3 місяці. Лише близько 15% опитаних, які шукають роботу, не можуть її знайти понад два місяці.

Найшвидше в Україні роботу знаходять розробники та девопси: приблизно половина цих фахівців шукала її 1,5 місяця чи менше. Довше триває пошук позиції в аналітиків і фахівців з Data Science / ML / AI: більше як третина пошукачів знайшла роботу через два місяці пошуків і більше. У РМ, HR/рекрутерів, дизайнерів і сейлзів найскладніша ситуація: близько 20% пошукачів цих спеціалізацій шукають роботу понад два місяці та ще не знайшли її.

Інфографіка: Dou.ua

За кордоном українські розробники теж працевлаштовуються доволі швидко: 53% тих, хто шукав роботу за останній рік, знайшли її за шість тижнів чи менше. 48% дизайнерів, які виїхали за кордон, витратили на це стільки ж часу. РМ і HR/рекрутерам за кордоном важче: понад 40% з них шукали нову роботу два місяці чи довше. Складна ситуація і серед тестувальників за кордоном: хоча 42% пошукачів знайшли нову роботу за 1,5 місяця чи раніше, ще 20% фахівців шукають її понад два місяці й ще не досягли мети.

Фахівці з більшим досвідом, як правило, знаходять роботу швидше за початківців. Близько половини фахівців рівня Middle+ в Україні знайшли нову роботу за 1,5 місяця чи менше. Інтерни та джуни шукають довше: 55% інтернів і 39% джунів протягом останнього року витратили на пошук більше як два місяці.

Тестувальники, РМ, HR/рекрутери та фахівці з Data Science / ML / AI, які перебувають в Україні, частіше за фахівців інших спеціалізацій вважають, що пошук роботи нині довший, ніж до війни.

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