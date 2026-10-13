Нові правила боротьби з відмиванням грошей: покупців в ЄС будуть перевіряти (суми та термін)

Нові правила боротьби з відмиванням грошей набудуть чинності в Європейському Союзі в середині липня 2027 року. Регламент AMLR передбачає точнішу ідентифікацію клієнтів для певних транзакцій на велику суму.

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На кого це вплине

Зміни вплинуть не лише на фінансові установи, а й на підприємства, що працюють у сфері торгівлі та послуг, пише і npoland.net.pl

Отож з липня 2027 року до транзакцій на суму понад 10 000 євро (або еквівалент цієї суми) будуть застосовуватися нові вимоги щодо перевірки покупців.

Суми покупок

Згідно з новими правилами, додаткова перевірка проводитиметься у випадку, коли сума транзакції перевищуватиме 10 000 євро.

Вирішальним фактором буде сума транзакції, а не спосіб оплати. Це означає, що покупки, оплачені банківським переказом, також можуть вимагати додаткової перевірки особи клієнта.

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Нові правила передбачають, що для транзакцій, що перевищують 10 000 євро, підприємства, на які поширюються зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей, повинні будуть проводити детальнішу ідентифікацію клієнтів.

Ця процедура може вимагати, серед іншого, надання покупцем номера PESEL, ідентифікаційного номера платника податків (NIP) та міжнародного номера банківського рахунку (IBAN).

Простий переказ грошей з власного рахунку не буде достатньою перевіркою. Продавцю або постачальнику послуг потрібно буде визначити, з ким вони здійснюють транзакцію, і переконатися, що клієнт не діє від імені когось іншого, хто є фактичним бенефіціаром.

Які галузі зачепить

Нові вимоги також застосовуватимуться до певних галузей, що займаються операціями з високою вартістю.

До них належать автосалони, агенти з нерухомості, художні галереї, аукціонні будинки та незалежні арт-дилери. Також було визначено адвокатів та спортивні клуби.

Для готівки