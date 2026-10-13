Середня зарплата у продавців підакцизних товарів зросла до 36,6 тис. грн

Середня заробітна плата у ліцензіатів, які торгують підакцизними товарами в роздріб, станом на 1 жовтня 2026 року становила 36 593 грн. Це на 26,7% більше, ніж у жовтні 2025 року.

Про це повідомила Державна податкова служба України.

Кількість порушників вимог щодо зарплат скоротилася

За даними ДПС, за рік суттєво зменшилася кількість суб’єктів господарювання, які не дотримуються встановлених вимог до оплати праці.

Так, на 93,3% скоротилася кількість підприємств, які не забезпечують мінімального рівня заробітної плати. Станом на 1 жовтня 2026 року таких ліцензіатів залишилося 702. Це на 9 908 менше, ніж у жовтні 2025 року.

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Також на 95% зменшилася кількість ліцензіатів, у яких офіційно працевлаштованих працівників менше, ніж торговельних місць. Наразі таких суб’єктів господарювання 148. Це на 2 616 менше, ніж торік.

Як податкова контролює рівень оплати праці

З 1 жовтня 2025 року ДПС інформує ліцензіатів про вимоги до мінімального рівня оплати праці через Електронний кабінет платника, офіційні інформаційні ресурси, індивідуальні податкові консультації та роз’яснювальну роботу територіальних органів.

Водночас для виявлення порушень територіальні органи ДПС проводять фактичні перевірки. За їхніми результатами припинено дію 4 775 ліцензій за недотримання вимог щодо мінімального рівня оплати праці протягом трьох місяців поспіль.

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Під час перевірок також виявляють інші порушення законодавства у сфері обігу підакцизних товарів, зокрема торгівлю без марок акцизного податку або з підробленими марками, порушення встановлених цін, невидачу фіскальних чеків і незастосування РРО/ПРРО. За такими порушеннями застосовано фінансові санкції на 51,7 млн гривень.

Які вимоги до зарплат встановлено для продавців підакцизних товарів

З 1 жовтня 2025 року стаття 42 Закону України № 3817-IX встановлює вимоги до мінімального рівня оплати праці для суб’єктів господарювання, які продають у роздріб алкогольні напої, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет і пальне.

Розмір середньомісячної заробітної плати залежить від місця розташування підприємства та площі торговельного залу. Зокрема:

не менше двох мінімальних заробітних плат для ліцензіатів, розташованих у межах обласних центрів і в радіусі 50 км від них;

не менше 1,5 мінімальної заробітної плати для ліцензіатів за межами зазначеної території, якщо площа їхніх торговельних залів становить менше ніж 500 кв. м.

Якщо ліцензіат не дотримується встановлених вимог протягом трьох місяців поспіль, стаття 46 Закону № 3817-IX передбачає припинення дії ліцензії.

«Мета цих норм — протидія виплаті заробітної плати „в конвертах“, забезпечення офіційного працевлаштування та рівних умов ведення бізнесу», — повідомили в ДПС.