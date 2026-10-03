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Середня зарплата в Україні перевищила 31 тис. грн: кому платять найбільше

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Купюри 1000 грн
Купюри 1000 грн, Фото: magnific
За рік середня зарплата штатних працівників в Україні зросла на 23,1% і у серпні становила 31 892 грн. Водночас порівняно з липнем показник знизився на 1,1%.
Про це повідомили у Державній службі статистики України.

У яких регіонах платять найбільше

Найвищу середню зарплату традиційно отримують працівники у Києві — 48 705 грн на місяць.
До трійки регіонів-лідерів також увійшли Луганська та Київська області — 33 981 грн та 32 404 грн відповідно.
Найменші середні зарплати у серпні зафіксували у Чернівецькій області — 22 807 грн та Кіровоградській — 22 869 грн.

Які фахівці заробляють найбільше

За видами економічної діяльності найвищі доходи мають працівники сфери інформації та телекомунікацій. У середньому вони отримують 79 170 грн на місяць.
Найменше заробляють працівники сфери освіти — 19 109 гривень.
Як зазначають у Держстаті, у більшості сфер середня зарплата за місяць знизилася. Найпомітніше падіння зафіксували у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги — на 6,2%.
Водночас у низці галузей зарплати зросли на 0,1−4,7%:
  • у будівництві;
  • сфері інформації та телекомунікаціях;
  • професійній і науковій діяльності;
  • мистецтві та розвагах;
  • державному управлінні;
  • торгівлі й операціях з нерухомістю.
Також у Держстаті повідомили про заборгованість із виплати зарплат. Станом на 1 вересня вона становила 3,8 млрд грн.
Раніше Finance.ua писав, що найчастіше роботодавці шукають підсобних робітників, водіїв та продавців, тоді як найменше пропозицій роботи є для генетиків, ґрунтознавців, істориків та представників низки інших вузькопрофільних професій.
За матеріалами:
Finance.ua
Середня зарплата
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