Середня зарплата в Україні перевищила 31 тис. грн: кому платять найбільше

Найменше заробляють працівники сфери освіти — 19 109 гривень.
Як зазначають у Держстаті, у більшості сфер середня зарплата за місяць знизилася. Найпомітніше падіння зафіксували у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги — на 6,2%.
Водночас у низці галузей зарплати зросли на 0,1−4,7%:
у будівництві;
сфері інформації та телекомунікаціях;
професійній і науковій діяльності;
мистецтві та розвагах;
державному управлінні;
торгівлі й операціях з нерухомістю.
Також у Держстаті повідомили про заборгованість із виплати зарплат. Станом на 1 вересня вона становила 3,8 млрд грн.
Раніше Finance.ua писав, що найчастіше роботодавці шукають підсобних робітників, водіїв та продавців, тоді як найменше пропозицій роботи є для генетиків, ґрунтознавців, істориків та представників низки інших вузькопрофільних професій.