Де в ЄС у серпні купили найбільше нових автомобілів: ТОП-5 країн
За підсумками серпня 2026 року в країнах ЄС було реалізовано 708,2 тис. нових легкових авто.
Про це пише «Укравтопром».
Найбільшим ринком в ЄС залишається Німеччина де за місяць було зареєстровано понад 212,5 тис. нових легковиків, що на 2,6% більше, ніж торік.
Найменшу кількість авто зареєстровано на Кіпрі — 712 авто.
До ТОП-5 найбільших ринків Євросоюзу увійшли:
- Німеччина — 212 563 авто (+2,6%);
- Франція — 94 349 од. (+7,4%);
- Італія — 69 420 од. (+3,2%);
- Іспанія — 68 544 од. (+11,8%);
- Польща — 45 907 од. (+8,1%).
Найменшими ринками ЄС у серпні були:
- Люксембург — 3 103 од. (+5,5%);
- Латвія — 1 852 од. (-5,3%);
- Естонія — 1 479 од. (+50,8%);
- Мальта — 745 од. (+36,4%);
- Кіпр — 712 од. (-0,1%).
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