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Де в ЄС у серпні купили найбільше нових автомобілів: ТОП-5 країн

Технології&Авто
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Німеччина стала лідером ЄС за продажами нових авто у серпні
Німеччина стала лідером ЄС за продажами нових авто у серпні, Фото: magnific
За підсумками серпня 2026 року в країнах ЄС було реалізовано 708,2 тис. нових легкових авто.
Про це пише «Укравтопром».
Найбільшим ринком в ЄС залишається Німеччина де за місяць було зареєстровано понад 212,5 тис. нових легковиків, що на 2,6% більше, ніж торік.
Найменшу кількість авто зареєстровано на Кіпрі — 712 авто.
До ТОП-5 найбільших ринків Євросоюзу увійшли:
  • Німеччина — 212 563 авто (+2,6%);
  • Франція — 94 349 од. (+7,4%);
  • Італія — 69 420 од. (+3,2%);
  • Іспанія — 68 544 од. (+11,8%);
  • Польща — 45 907 од. (+8,1%).
Найменшими ринками ЄС у серпні були:
  • Люксембург — 3 103 од. (+5,5%);
  • Латвія — 1 852 од. (-5,3%);
  • Естонія — 1 479 од. (+50,8%);
  • Мальта — 745 од. (+36,4%);
  • Кіпр — 712 од. (-0,1%).
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоЄС
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