Де в ЄС у серпні купили найбільше нових автомобілів: ТОП-5 країн

Німеччина стала лідером ЄС за продажами нових авто у серпні, Фото: magnific

За підсумками серпня 2026 року в країнах ЄС було реалізовано 708,2 тис. нових легкових авто.

Про це пише «Укравтопром».

🚘 Почувайтеся впевнено в дорозі. Оформлюйте автоцивілку та каско за допомогою Finance.ua.

Найбільшим ринком в ЄС залишається Німеччина де за місяць було зареєстровано понад 212,5 тис. нових легковиків, що на 2,6% більше, ніж торік.

Найменшу кількість авто зареєстровано на Кіпрі — 712 авто.

До ТОП-5 найбільших ринків Євросоюзу увійшли:

Німеччина — 212 563 авто (+2,6%);

Франція — 94 349 од. (+7,4%);

Італія — 69 420 од. (+3,2%);

Іспанія — 68 544 од. (+11,8%);

Польща — 45 907 од. (+8,1%).

Найменшими ринками ЄС у серпні були: