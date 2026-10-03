Через бум ШІ з ринку можуть зникати 230 млн бюджетних смартфонів на рік

Люди, що стоять у колі зі смартфонами, Фото: magnific

Розвиток штучного інтелекту та масове будівництво дата-центрів спровокували гострий дефіцит комплектуючих, який може завдати важкого удару по сегменту доступних гаджетів.

Згідно з новим прогнозом аналітичного агентства Counterpoint Research, світові поставки смартфонів вартістю до $200 скоротяться приблизно на 40%.

Це означає, що до кінця десятиліття з ринку щороку зникатиме понад 230 млн бюджетних пристроїв.

Чому дешевшати гаджети більше не будуть

Головна причина — стрімке зростання вартості напівпровідникової продукції, зокрема оперативної (DRAM) та постійної (NAND) пам’яті.

Виробники чипів масово переорієнтовують свої потужності на випуск високоприбуткової пам’яті для ШІ-акселераторів та серверного обладнання. Це створило дефіцит на ринку побутової електроніки, пише The Register.

Крім того, висуваються суворіші базові вимоги до характеристик смартфонів, що підвищує їхню собівартість.

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У дешевих смартфонах компоненти займають левову частку ціни, тому виробники більше не можуть компенсувати зростання витрат власною маржею.

«Ринок смартфонів відновиться в кількісному вираженні, але сегмент доступних пристроїв уже не повернеться до колишніх обсягів. Основний потенціал зміщується в бік дорожчих масових моделей та преміумсегмента. Втім, вищі цінові категорії не зможуть повністю компенсувати втрачені обсяги продажів ультрабюджетників», — зазначає Ян Ван, провідний аналітик Counterpoint.

Альтернативи для покупців та зміна сил на ринку

Зменшення кількості дешевих смартфонів може ускладнити доступ до мобільного інтернету для людей із низьким доходом, особливо в країнах, що розвиваються.

Покупці будуть змушені купувати дорожчі пристрої, користуватися наявними смартфонами довше та переходити на ринок вживаної та відновленої техніки.

Очікується, що до кінця десятиліття головна боротьба між брендами розгорнеться в середньому ціновому сегменті.

Оскільки технічні характеристики пристроїв стають схожими, виробники змагатимуться в дизайні, якості камер, автономності та міцності корпусу.

Серед головних бенефіціарів цієї трансформації аналітики бачать Apple, Samsung та Huawei.

Samsung має широке портфоліо у всіх цінових категоріях, Apple залишається лідером за виручкою в преміумсегменті, а Huawei зміцнює свої позиції завдяки флагманським і гнучким смартфонам.

Дефіцит пам’яті б’є по всьому ринку електроніки

Гонка озброєнь у сфері штучного інтелекту зачепила й інші категорії комп’ютерної техніки.

Через чотириразове зростання цін на пам’ять ціни на ПК досягли рекордних позначок.

Схожі проблеми відчуває й сегмент дешевих ноутбуків: згідно з прогнозами дослідницької компанії Omdia, поставки пристроїв на ChromeOS (хромбуків) скоротяться на 27,6%.