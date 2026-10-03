Через бум ШІ з ринку можуть зникати 230 млн бюджетних смартфонів на рік

Розвиток штучного інтелекту та масове будівництво дата-центрів спровокували гострий дефіцит комплектуючих, який може завдати важкого удару по сегменту доступних гаджетів.
Згідно з новим прогнозом аналітичного агентства Counterpoint Research, світові поставки смартфонів вартістю до $200 скоротяться приблизно на 40%.
Це означає, що до кінця десятиліття з ринку щороку зникатиме понад 230 млн бюджетних пристроїв.
Чому дешевшати гаджети більше не будуть
Головна причина — стрімке зростання вартості напівпровідникової продукції, зокрема оперативної (DRAM) та постійної (NAND) пам’яті.
Виробники чипів масово переорієнтовують свої потужності на випуск високоприбуткової пам’яті для ШІ-акселераторів та серверного обладнання. Це створило дефіцит на ринку побутової електроніки, пише The Register.
Крім того, висуваються суворіші базові вимоги до характеристик смартфонів, що підвищує їхню собівартість.
У дешевих смартфонах компоненти займають левову частку ціни, тому виробники більше не можуть компенсувати зростання витрат власною маржею.
«Ринок смартфонів відновиться в кількісному вираженні, але сегмент доступних пристроїв уже не повернеться до колишніх обсягів. Основний потенціал зміщується в бік дорожчих масових моделей та преміумсегмента. Втім, вищі цінові категорії не зможуть повністю компенсувати втрачені обсяги продажів ультрабюджетників», — зазначає Ян Ван, провідний аналітик Counterpoint.
Альтернативи для покупців та зміна сил на ринку
Зменшення кількості дешевих смартфонів може ускладнити доступ до мобільного інтернету для людей із низьким доходом, особливо в країнах, що розвиваються.
Покупці будуть змушені купувати дорожчі пристрої, користуватися наявними смартфонами довше та переходити на ринок вживаної та відновленої техніки.
Очікується, що до кінця десятиліття головна боротьба між брендами розгорнеться в середньому ціновому сегменті.
Оскільки технічні характеристики пристроїв стають схожими, виробники змагатимуться в дизайні, якості камер, автономності та міцності корпусу.
Серед головних бенефіціарів цієї трансформації аналітики бачать Apple, Samsung та Huawei.
Samsung має широке портфоліо у всіх цінових категоріях, Apple залишається лідером за виручкою в преміумсегменті, а Huawei зміцнює свої позиції завдяки флагманським і гнучким смартфонам.
Дефіцит пам’яті б’є по всьому ринку електроніки
Гонка озброєнь у сфері штучного інтелекту зачепила й інші категорії комп’ютерної техніки.
Через чотириразове зростання цін на пам’ять ціни на ПК досягли рекордних позначок.
Схожі проблеми відчуває й сегмент дешевих ноутбуків: згідно з прогнозами дослідницької компанії Omdia, поставки пристроїв на ChromeOS (хромбуків) скоротяться на 27,6%.
Для порівняння, просідання поставок Windows-ПК оцінюється у 12,1%, а комп’ютерів Mac — лише у 4,8%.