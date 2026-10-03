Як правильно мити автомобіль і не пошкодити лакофарбове покриття

Осінній бруд містить дрібні абразивні частинки, тому неправильне миття може залишити на лаку тисячі мікроподряпин. Найгірше, що можна зробити, — витирати запилений або брудний кузов сухою тканиною: частинки працюють як абразив між матеріалом і лакофарбовим покриттям.

Про це пише GDE.

Спочатку змийте основний бруд

Перед будь-яким механічним контактом із кузовом потрібно максимально прибрати пісок і дорожній бруд водою. На мийці високого тиску рухайтеся системно, не пропускаючи арки, нижні частини дверей та пороги.

Не підносьте сопло надто близько до лаку, ущільнювачів, пошкоджених елементів або електричних компонентів.

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Робоча дистанція залежить від конкретного обладнання, тому потрібно дотримуватися інструкцій мийки.

Особливо обережно слід поводитися з автомобілем, де лак уже відшаровується після неякісного ремонту. Потужний струмінь може збільшити наявне пошкодження.

Активна піна не замінює правильного миття

Попередній хімічний засіб допомагає розм’якшити забруднення, але не всі піни однакові. Надто агресивна хімія при регулярному використанні може негативно впливати на захисні покриття, пластик та декоративні елементи.

Не залишайте засіб висихати на кузові. Особливо це важливо на сонці або теплому лакофарбовому покритті, де вода випаровується швидше.

Після рекомендованого часу витримки ретельно змийте склад. Якщо автомобіль залишається брудним, краще повторити безпечний етап, ніж сильно терти поверхню губкою.

Контактне миття потребує чистого інвентарю

Якщо після безконтактного етапу залишається дорожня плівка, потрібне делікатне контактне миття. Використовуйте чисту рукавицю або спеціальний матеріал, регулярно промиваючи його від частинок бруду.

Одна стара губка для кузова, коліс і порогів — погана ідея. Саме на нижніх частинах автомобіля накопичується найбільше абразивного забруднення, яке потім легко перенести на капот або двері.

Колеса доцільно мити окремим інвентарем. Гальмівний пил та дорожні частинки не повинні потрапляти на лаковані панелі.

Правильно висушіть автомобіль

Вода після висихання може залишати мінеральні плями. Для фінального сушіння використовуйте чистий м’який рушник із мікрофібри та не тисніть на поверхню сильніше, ніж потрібно.

Якщо після миття на кузові все ще видно частинки бруду, не намагайтеся стерти їх сухою тканиною. Краще повторно змочити й очистити ділянку.

Восени окремо висушіть дверні прорізи та ущільнювачі. З наближенням морозів залишена вода може замерзати та створювати проблеми з відкриванням дверей.

Не забудьте про дренажі та листя

Опале листя часто накопичується біля нижньої частини лобового скла. Воно може перекривати водовідведення, через що вода починає накопичуватися там, де конструкція автомобіля цього не передбачає.

Не потрібно розбирати складні панелі без інструкції, але видиме листя та сміття варто регулярно прибирати. Забиті дренажі в окремих моделях можуть призводити до проникнення води в салон.