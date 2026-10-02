Каліфорнія забороняє звільняти людей рішенням ШІ

ШІ-робот та менеджери в офісі. Зображення створено за допомогою ШІ

Каліфорнія першою серед американських штатів заборонила компаніям звільняти працівників виключно на підставі рішення алгоритму. Губернатор Гевін Ньюсом підписав пакет законів, який обмежує використання ШІ для стеження за персоналом і зобов’язує роботодавців повідомляти, якщо скорочення пов’язане з роботою штучного інтелекту.

Нові правила об’єднують кілька законопроєктів і фактично створюють перші у США вимоги для компаній, які використовують алгоритми під час кадрових рішень.

Основний принцип полягає в тому, що менеджер не може звільнити або покарати працівника лише на підставі висновку ШІ. Перед набуттям рішення чинності його має перевірити людина.

Що забороняє новий закон Каліфорнії про ШІ

Новий закон зобов’язує роботодавців повідомляти працівників, якщо масове скорочення, переведення або звільнення стало результатом роботи автоматизованої системи. Також документ забороняє використовувати ШІ-камери спостереження у вбиральнях на робочому місці.

Окремі обмеження стосуються й юристів: їм заборонено повністю доручати штучному інтелекту підготовку процесуальних документів, зокрема судових позовів.

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За словами Ньюсома, одним із поштовхів до ухвалення закону стали скарги працівників Meta. Їх стурбувала робота внутрішнього ШІ-інструменту, який оцінював кандидатів на скорочення. За твердженнями, алгоритм непропорційно часто обирав людей, які нещодавно брали медичну відпустку.

Як пише HR-портал HR Dive, кожен четвертий менеджер у США використовує ШІ для ухвалення рішень про звільнення «часто або постійно». Це свідчить про те, наскільки активно алгоритми вже використовуються у кадрових процесах великих компаній.

Чому Ньюсом посварився з адміністрацією Трампа

Підписуючи закон, Ньюсом також виступив із критикою адміністрації Трампа, яка вважає, що індустрія ШІ здатна самостійно регулювати свою діяльність.

Губернатор назвав таку позицію «ла*ном» і заявив: «за відсутності федерального лідерства нам доводиться робити набагато більше».

Водночас Ньюсом підписав розпорядження, яке зобов’язує державні установи Каліфорнії й надалі використовувати термін «штучний інтелект», а не «супер інтелект». Останній нещодавно запровадила адміністрація Трампа для частини федеральних службовців. Про це ми писали тут.

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Ньюсом, якого вважають можливим кандидатом у президенти, порівнює ризики від ШІ з авіаційною галуззю. За його словами, у цій сфері безпеку людей регулює держава, а не ринок.

Що це означає для України

Новий закон поширюється лише на Каліфорнію. Водночас саме там розташовані штаб-квартири більшості великих технологічних компаній, з якими співпрацюють українські аутсорсингові компанії та фрілансери.