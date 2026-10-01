Google представила флагманську модель ШІ Gemini 4 після місяців затримок

Компанія Google представила нову флагманську модель штучного інтелекту, яка стане основою для наступного покоління Gemini 4, намагаючись наздогнати конкурентів в особі Anthropic та OpenAI у перегонах ШІ.

Про це повідомляє Reuters.

Нова модель під назвою Argon більша за розміром, ніж попередня лінійка передових моделей Pro. У компанії зазначили, що це найпродуктивніша модель Google для складних робочих навантажень.

Наразі доступ до моделі надали окремим партнерам у сфері кібербезпеки. Google також бере участь у добровільному процесі адміністрації Дональда Трампа щодо попереднього доступу до моделей перед їхнім релізом. Точних термінів публічного запуску розробник поки не називає.

Результати тестів та зміни всередині компанії

Згідно з пресрелізом Google, Argon показала кращі результати за Astra та Opus у низці галузевих тестів продуктивності. Водночас модель поступилася конкурентам у деяких інших показниках, зокрема у двох із чотирьох тестів на написання коду.

Також у компанії повідомили, що більше не планують випускати модель Gemini 3.5 Pro, реліз якої генеральний директор Сундар Пічаї спочатку анонсував на червень.

За цей час Google провела масштабну реорганізацію своєї ШІ-лабораторії DeepMind:

засновник і гендиректор підрозділу Деміс Гассабіс залишив посаду;

компанію покинули кілька керівників напряму розробки Gemini.