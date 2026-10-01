Google представила флагманську модель ШІ Gemini 4 після місяців затримок
Компанія Google представила нову флагманську модель штучного інтелекту, яка стане основою для наступного покоління Gemini 4, намагаючись наздогнати конкурентів в особі Anthropic та OpenAI у перегонах ШІ.
Про це повідомляє Reuters.
Нова модель під назвою Argon більша за розміром, ніж попередня лінійка передових моделей Pro. У компанії зазначили, що це найпродуктивніша модель Google для складних робочих навантажень.
Наразі доступ до моделі надали окремим партнерам у сфері кібербезпеки. Google також бере участь у добровільному процесі адміністрації Дональда Трампа щодо попереднього доступу до моделей перед їхнім релізом. Точних термінів публічного запуску розробник поки не називає.
Результати тестів та зміни всередині компанії
Згідно з пресрелізом Google, Argon показала кращі результати за Astra та Opus у низці галузевих тестів продуктивності. Водночас модель поступилася конкурентам у деяких інших показниках, зокрема у двох із чотирьох тестів на написання коду.
Також у компанії повідомили, що більше не планують випускати модель Gemini 3.5 Pro, реліз якої генеральний директор Сундар Пічаї спочатку анонсував на червень.
За цей час Google провела масштабну реорганізацію своєї ШІ-лабораторії DeepMind:
- засновник і гендиректор підрозділу Деміс Гассабіс залишив посаду;
- компанію покинули кілька керівників напряму розробки Gemini.
Місяці затримок призвели до відставання Google від Anthropic та OpenAI, які продовжували випускати нові версії своїх топових моделей. Пічаї у липні відкидав заяви про втрату позицій у ШІ-перегонах, проте останніми місяцями компанія змістила фокус у публічних заявах із передових можливостей Gemini на цінову перевагу над моделями конкурентів.
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