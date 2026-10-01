Який кросовер обрати новачку: названо ТОП-5 моделей 2026 року

Вибір першого автомобіля — це не лише питання ціни чи зовнішнього вигляду. Для водіїв-початківців особливо важливі безпека, допомога під час керування та надійність автомобіля.

серед нових авто, представлених на ринку у 2026 році. Аналітична платформа для оцінки й порівняння автомобілів MotiveGrid , яку створили колишні інженери Tesla, визначила найкращі компактні кросовери для водіїв-початківців

Забудьте про турботи на дорогах. Оберіть автоцивілку за допомогою зручного сервісу від Finance.ua. 🚗

Про це пише Укравтопром.

Які автомобілі потрапили до відбору

Під час формування списку враховували три основні вимоги:

високий рівень безпеки під час ДТП;

наявність штатних систем допомоги водієві;

перевірений і надійний силовий агрегат.

Також до розгляду брали лише моделі вартістю до $35 тис.

Після первинного відбору автомобілі ранжували за методикою MotiveGrid. Вона враховує вартість володіння, силовий агрегат, безпеку, системи допомоги водієві та зручність автомобіля у повсякденному користуванні.

Які кросовери увійшли до ТОП-5

До п’ятірки найкращих моделей для водіїв-початківців увійшли:

Toyota RAV4 Honda CR-V Kia Sportage Hyundai Tucson Hyundai IONIQ 5