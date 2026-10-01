Який кросовер обрати новачку: названо ТОП-5 моделей 2026 року

Вибір першого автомобіля — це не лише питання ціни чи зовнішнього вигляду. Для водіїв-початківців особливо важливі безпека, допомога під час керування та надійність автомобіля.
Аналітична платформа для оцінки й порівняння автомобілів MotiveGrid, яку створили колишні інженери Tesla, визначила найкращі компактні кросовери для водіїв-початківців серед нових авто, представлених на ринку у 2026 році.
Під час формування списку враховували три основні вимоги:
високий рівень безпеки під час ДТП;
наявність штатних систем допомоги водієві;
перевірений і надійний силовий агрегат.
Також до розгляду брали лише моделі вартістю до $35 тис.
Після первинного відбору автомобілі ранжували за методикою MotiveGrid. Вона враховує вартість володіння, силовий агрегат, безпеку, системи допомоги водієві та зручність автомобіля у повсякденному користуванні.
Які кросовери увійшли до ТОП-5
До п’ятірки найкращих моделей для водіїв-початківців увійшли:
Toyota RAV4
Honda CR-V
Kia Sportage
Hyundai Tucson
Hyundai IONIQ 5
Раніше ми повідомляли, що кросовери залишаються одним із найпопулярніших сегментів серед вживаних автомобілів, які українці купують за кордоном. За вісім місяців 2026 року з-за кордону в Україну ввезли 154,8 тис. вживаних легкових авто, і більше половини з них припало саме на SUV. Як моделі в топі — читайте тут.