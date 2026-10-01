OpenAI запускає новий тарифний план за $500

OpenAI представила новий тариф ChatGPT Pro 500 вартістю $500 на місяць. Він стане найдорожчою персональною підпискою компанії та запропонує найвищі ліміти використання серед Pro-тарифів. Водночас для чинних користувачів Pro 200 з 30 жовтня скоротять доступні ліміти.

Про це пише The Next Web.

Що дає ChatGPT Pro 500

Новий тариф стане єдиним рівнем Pro з доступом до режиму Ultrafast, який прискорює генерацію відповідей. За даними OpenAI, у Codex він може генерувати до 300 токенів на секунду — до восьми разів швидше за стандартний режим.

Загальний обсяг використання в Pro 500 становитиме 25-кратний ліміт порівняно з Plus. Це найбільший показник серед персональних Pro-тарифів.

Що зміниться для користувачів Pro 200

Паралельно OpenAI скорочує ліміти для тарифу за $200 на місяць. З 30 жовтня його доступ до Work і Codex зменшиться з 20-кратного до 10-кратного порівняно з Plus. Чинні передплатники зможуть користуватися старими лімітами до 29 жовтня.

Також кількість повідомлень із GPT-6 Pro у чаті скоротять із 200 до 100 на тиждень.

Після зміни умов OpenAI надасть чинним підписникам Pro 200 одноразові кредити на $2500, які можна буде використати до кінця року. Компанія також заявила, що не повертатиме старий п’ятигодинний ліміт.

Що ще нового представила OpenAI

Новий тариф — лише невелика частина із понад 20 анонсів, представлених OpenAI на DevDay 2026. Ще одна новинка — GPT-6.1 Sol. OpenAI позиціонує її як модель, близьку за можливостями до Astra, але з істотно нижчою вартістю використання. Вона призначена, зокрема, для програмування, роботи з комп’ютером та професійних завдань.

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Платні користувачі тепер можуть використовувати свої ліміти токенів ChatGPT у 16 сторонніх сервісах. Серед них — Notion, Vercel, Devin від Cognition, T3, OpenClaw та Dactyl.

Таким чином, інструменти OpenAI можна використовувати безпосередньо в робочих середовищах, не перемикаючись між окремими сервісами.

Codex отримав нові можливості для розробників

Значні оновлення отримав і Codex. Хмарні середовища дозволяють запускати завдання з програмування, які продовжують виконуватися навіть після вимкнення комп’ютера. Стежити за роботою проєктів можна з мобільних і десктопних застосунків.

Для розробників також представили Codex Security Cloud. Інструмент сканує репозиторії GitHub, шукає вразливості, генерує патчі та створює чернетки запитів на злиття.

Окрім цього, OpenAI оновила Agents API, додавши можливість взаємодії ШІ з комп’ютером та програмними інтерфейсами.

Компанія також представила Decisions API на базі моделі Luna. Інструмент допомагає ШІ швидко обирати один із заздалегідь визначених варіантів відповіді для ухвалення рішень у реальному часі.