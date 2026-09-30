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Трамп подписал указ о переименовании искусственного интеллекта в «суперинтеллект»

Технологии&Авто
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Дональд Трамп выступает перед журналистами в Белом доме
Дональд Трамп выступает перед журналистами в Белом доме, www.politico.com
Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий переименование искусственного интеллекта в «суперинтеллект».
Об этом пишет Politico.
Таким образом администрация США хочет изменить подход к позиционированию технологии на фоне призывов усилить контроль за ее развитием. Трамп неоднократно называл преувеличенными предупреждения обличителей о недостаточном наблюдении за деятельностью компаний в сфере ИИ и характеризовал их как «мистификацию».

Почему ИИ хотят называть «суперинтеллектом»

В указе отмечается, что термин «суперинтеллект» лучше описывает возможности быстро развивающейся технологии. По словам авторов документа, она делает гораздо больше, чем просто имитирует или автоматизирует отдельные аспекты человеческого интеллекта.
«По мере дальнейшего усовершенствования эти возможности все больше представляют собой не просто искусственный интеллект, а новую эру суперинтеллекта. Терминология, используемая федеральным правительством, должна отображать трансформационные возможности этих технологий и безграничные возможности, которые они создают для американского народа», — говорится в указе.
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В то же время в сфере ИИ термин «суперинтеллект» уже имеет конкретное значение. Им называют разновидность искусственного интеллекта, превосходящего когнитивные способности человека практически во всех аспектах мышления.
Указ обязывает все федеральные ведомства использовать новый термин или аббревиатуру «SI», когда они упоминают эту технологию в публичных коммуникациях, на вебсайтах, в отчетах и ​​политических документах.

Трамп выступает против усиления регулирования ИИ

Переименование произошло спустя неделю после того, как президент США начал использовать новый термин во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. Трамп выступил против призывов к усилению регулирования промышленности.
Он заявил мировым лидерам, что руководители технологических компаний установят необходимые предохранители для своих моделей. Это происходит на фоне беспокойства из-за возможного вытеснения людей с рабочих мест искусственным интеллектом, а также случаи, когда автономные агенты получали доступ к государственным вебсайтам или инициировали кибератаки.
Руководители технологических компаний подписали в Белом доме «нравственно обязывающую» конституцию в отношении ИИ. Документ предусматривает, что компании должны сотрудничать с независимым внешним аудитором для оценки того, работают ли модели в соответствии с запланированными параметрами.
По материалам:
Finance.ua
ТрампИИ
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