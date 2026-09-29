Meta запустила платную подписку с расширенными функциями ИИ

Meta запустила платную подписку Meta One, которая расширяет доступ к функциям искусственного интеллекта и другим возможностям в Instagram, Facebook и WhatsApp. Сервис ориентирован на обычных пользователей, а не только авторов контента и публичных лиц.
Подписка уже запускается глобально, но не сразу для всех юзеров. Когда именно появится в Украине пока не известно.
Какие функции входят в подписку Meta One
Meta One объединяет функции, ранее доступные в отдельных платных планах Instagram Plus, Facebook Plus и WhatsApp Plus:
расширенное генерирование и редактирование изображений с помощью Meta AI;
создание видео с помощью моделей Muse;
инструмент Restyle в Instagram.
Также пользователи получат более 50 эксклюзивных функций, включая уведомления о просмотре Stories конкретными людьми и возможность хранить публикации в течение 48 часов. В дальнейшем компания планирует расширять возможности подписки, в частности для смарт-очков и других сервисов.
Бесплатный доступ к Meta AI в приложениях сохранится, однако для пользователей будут действовать ограничения.
Сколько стоит подписка Meta One
Для обычных пользователей Meta предлагает несколько уровней подписки:
Instagram Plus стоит $3,99 в месяц;
Meta One Core — $7,99;
план Premium с более высокими лимитами использования ИИ — $19,99 в месяц.
Отдельные тарифы предусмотрены для авторов контента и бизнеса: их стоимость начинается от $14,99 в месяц за план Essential и составляет $499 в месяц для тарифа Max для больших команд.