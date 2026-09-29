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Meta запустила платную подписку с расширенными функциями ИИ

Технологии&Авто
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Подписка уже запускается глобально, но не одновременно для всех пользователей
Подписка уже запускается глобально, но не одновременно для всех пользователей
Meta запустила платную подписку Meta One, которая расширяет доступ к функциям искусственного интеллекта и другим возможностям в Instagram, Facebook и WhatsApp. Сервис ориентирован на обычных пользователей, а не только авторов контента и публичных лиц.
Об этом пишет Цена.
Подписка уже запускается глобально, но не сразу для всех юзеров. Когда именно появится в Украине пока не известно.

Какие функции входят в подписку Meta One

Meta One объединяет функции, ранее доступные в отдельных платных планах Instagram Plus, Facebook Plus и WhatsApp Plus:
  • расширенное генерирование и редактирование изображений с помощью Meta AI;
  • создание видео с помощью моделей Muse;
  • инструмент Restyle в Instagram.
Также пользователи получат более 50 эксклюзивных функций, включая уведомления о просмотре Stories конкретными людьми и возможность хранить публикации в течение 48 часов. В дальнейшем компания планирует расширять возможности подписки, в частности для смарт-очков и других сервисов.
Бесплатный доступ к Meta AI в приложениях сохранится, однако для пользователей будут действовать ограничения.

Сколько стоит подписка Meta One

Для обычных пользователей Meta предлагает несколько уровней подписки:
  • Instagram Plus стоит $3,99 в месяц;
  • Meta One Core — $7,99;
  • план Premium с более высокими лимитами использования ИИ — $19,99 в месяц.
Отдельные тарифы предусмотрены для авторов контента и бизнеса: их стоимость начинается от $14,99 в месяц за план Essential и составляет $499 в месяц для тарифа Max для больших команд.
По материалам:
Кошт
MetaИИ
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