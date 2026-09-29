Meta запустила платную подписку с расширенными функциями ИИ

Подписка уже запускается глобально, но не одновременно для всех пользователей

Meta запустила платную подписку Meta One, которая расширяет доступ к функциям искусственного интеллекта и другим возможностям в Instagram, Facebook и WhatsApp. Сервис ориентирован на обычных пользователей, а не только авторов контента и публичных лиц.

Об этом пишет Цена.

Подписка уже запускается глобально, но не сразу для всех юзеров. Когда именно появится в Украине пока не известно.

Какие функции входят в подписку Meta One

Meta One объединяет функции, ранее доступные в отдельных платных планах Instagram Plus, Facebook Plus и WhatsApp Plus:

расширенное генерирование и редактирование изображений с помощью Meta AI;

создание видео с помощью моделей Muse;

инструмент Restyle в Instagram.

Также пользователи получат более 50 эксклюзивных функций, включая уведомления о просмотре Stories конкретными людьми и возможность хранить публикации в течение 48 часов. В дальнейшем компания планирует расширять возможности подписки, в частности для смарт-очков и других сервисов.

Бесплатный доступ к Meta AI в приложениях сохранится, однако для пользователей будут действовать ограничения.

Сколько стоит подписка Meta One

Для обычных пользователей Meta предлагает несколько уровней подписки:

Instagram Plus стоит $3,99 в месяц;

Meta One Core — $7,99;

план Premium с более высокими лимитами использования ИИ — $19,99 в месяц.