С 1 октября водители снова обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар во время движения за пределами населенных пунктов. В то же время, ответственность за нарушение этого требования имеет юридический нюанс.

Так, согласно пункту 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая на загородных дорогах водители должны включать дневные ходовые огни, а при их отсутствии — ближний свет фар. Требование действует в любое время суток.

Какой штраф предусмотрен за выключенные фары

Требование использования фар связано с сокращением продолжительности светового дня и погодными условиями. Его цель — улучшить видимость автомобиля для пешеходов и других участников дорожного движения.

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При игнорировании этого требования водителям механических транспортных средств может грозить штраф от 425 до 510 грн. Такая ответственность предусмотрена частью 2 статьи 122 Кодекса об административных правонарушениях.

Всегда за выключенные фары могут оштрафовать

Адвокат Денис Нагорнюк в комментарии «РБК-Украина» отмечает , что на практике патрульные могут привлекать водителей к ответственности по части 2 статьи 122 КУоАП за движение вне населенных пунктов без включенных дневных ходовых огней или ближнего света.

В то же время, по его словам, здесь есть юридическая коллизия:

Часть 2 статьи 122 КУоАП предусматривает ответственность за нарушение правил использования внешними световыми приборами или предупреждающими сигналами при начале движения или изменении его направления. То есть эта норма касается ситуаций, когда водитель начинает движение или совершает маневр.

Если же автомобиль просто движется прямо, а водитель не включил дневные ходовые огни или ближний свет в соответствии с пунктом 9.8 ПДД, отдельной нормы КУоАП, предусматривающей штраф именно за это нарушение, нет, объясняет Нагорнюк.

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По словам Нагорнюка, поэтому суды чаще всего отменяют такие штрафы и квалифицируют нарушения по статье 125 КУоАП. Поскольку она предусматривает не штраф, а предупреждение.

штрафовать за превышение допустимого уровня шума двигателя или выхлопной системы. Ранее мы сообщали, что Рада поддержала за основу законопроект, которым предлагают

первое нарушение — 17 тыс. грн;

повторное — 34 тыс. грн + возможное лишение прав на 3−6 месяцев.